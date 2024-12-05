Цифровизация в Казахстане: Форум PLUS в Алматы

FinTech, Big Data и Blockchain – термины, которые все чаще используются в контексте предпринимательства. Тенденции диджитализации стали неотъемлемой частью всех сфер жизни, но вряд ли найдется другая область, в которой они оказали столь значительное влияние, как в экономике. Как далеко продвинулся Казахстан и каких успехов он добился?

Антон Генза

Диалог между отдельными уровнями

На форуме PLUS 30 и 31 октября в Алматы собрались 1500 представителей бизнеса, финансов и политики, чтобы обсудить аспекты цифровизации. Делегаты из 28 стран, включая Австрию, Польшу, Францию, но, к сожалению, не Германию, являются одними из крупнейших в корпоративном секторе, и в этом году мероприятие проходит уже в четвертый раз.

Форум рассматривает себя как междисциплинарный мост. В частности, были представлены инновации в области систем и методов безналичных платежей, кибербезопасности и защиты данных. Однако главной темой стала конкуренция и перспективы рынка в контексте постоянно растущей цифровизации.

Форум в целом рассматривается как ключевое событие между отдельными отраслями и как строитель мостов. Региональный контекст, в котором проходит мероприятие в Казахстане, имеет решающее значение. В ближайшие недели планируется провести аналогичные мероприятия в других городах Центральной Азии, таких как Ташкент, Бишкек и Душанбе.

Перспективы Казахстана: возможности и вызовы одновременно

Казахстан стремится расширить и еще больше упростить свои цифровые возможности в сфере финансов. Крупнейшая экономика мира в Центральной Азии считается одной из ведущих стран по доле безналичных платежей. Об этом свидетельствует последний отчет Национального банка Казахстана, в котором говорится, что в сентябре этого года этот показатель составлял 86 %. Количество пользователей цифровых финансовых услуг за последние годы выросло почти в пять раз. Согласно совместному отчету FinTech Consult, MOST Ventures и RISE, опубликованному в апреле 2023 года, в 2021 году этот показатель составлял 78 %, а в 2017 году – 54 %.

Правительства стран Центральной Азии признают потенциал цифровых рынков и активно участвуют в их развитии, как и Казахстан. «Все, что происходит в Казахстане в сфере цифровых финансовых услуг, уникально, – говорит Айдос Жумагулов, член совета директоров Freedom Bank. Непрерывные инновации местных банков и огромный успех Kaspi.kz, крупнейшего поставщика цифровых финансовых услуг, распространяются и на другие страны Центральной Азии. Банковские приложения считаются примером взаимосвязи официальных услуг и финансового сектора. С помощью этих приложений можно не только подать налоговую декларацию, но и получить доступ к свидетельствам о рождении или записям о прививках.

По словам Натальи Малярчук, консультанта по связям с государственными органами компании Markets Mentor, в Казахстане в настоящее время реализуется несколько подходов к регулированию цифровых рынков. В частности, приоритет отдается защите конкурентоспособности компаний в условиях глобальных тенденций цифровизации. В качестве образца рассматривается Закон о цифровых рынках, который Европейский союз впервые согласовал в парламенте в 2022 году и который призван предотвратить монополию отдельных игроков.

Локализация данных, генерируемых в Казахстане, должна способствовать продвижению инноваций и тем самым защитить отечественную промышленность. Стране особенно не хватает квалифицированных специалистов, поэтому их обучение является важным условием.

Вопрос о том, изменит ли искусственный интеллект (ИИ) финансовую отрасль, уже не стоит. Скорее, в центре внимания находится идея конкуренции: кто сможет наиболее эффективно и безопасно оптимизировать свои услуги с помощью компьютерного программного обеспечения. Искусственный интеллект в большинстве случаев воспринимается как угроза. Однако на самом деле необходим сбалансированный подход к регулированию. ///nCa, 5 декабря 2024 г.

Об авторе:

Антон Генза изучал Восточную Азию и журналистику в Берлине. Получил степень магистра в области японистики и в настоящее время учится в Немецкой академии журналистики. Он журналист-фрилансер и переводчик из Алматы.