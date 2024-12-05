Представительство иностранного государства в Туркменистане объявляет о вакансии

Иностранное представительство в Туркменистане ищет кандидатов на должность личного помощника / секретаря в возрасте от 25 до 38 лет.

Необходимая квалификация:

• Опыт администрирования, тайм-менеджмента и выполнения секретарских обязанностей. Знание современных офисных процедур. Умение работать с текстовым редактором. Опыт общения с высокопоставленными чиновниками.

• Способность и желание работать в команде с людьми разного культурного и религиозного происхождения, разного пола и политических взглядов, сохраняя при этом беспристрастность и объективность.

• Организаторские способности и способность к многозадачности.

• Гибкость и адаптивность.

• Тактичность и дипломатичность.

• Профессиональное владение английским языком с отличными навыками общения (как устного, так и письменного); профессиональное владение русским и туркменским языками;

Если вы заинтересованы в работе в представительстве иностранного государства и обладаете соответствующим профессиональным опытом и квалификацией, мы настоятельно рекомендуем вам подать заявку.

Заинтересованные кандидаты на эту должность должны отправить подробное резюме с официальной фотографией на указанный ниже адрес электронной почты:

recruitmentdip24@gmail.com

Мы свяжемся только с теми кандидатами, которые будут отобраны для участия в последующих этапах набора персонала. ///5 декабря 2024