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В Парламенте и МИД Туркменистана приняли нового посла Греции

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3 декабря 2024 года в Меджлисе Туркменистана состоялась встреча с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Греческой Республики Екатерини Ксагорари (с резиденцией в Москве).

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова приняла верительную грамоту от посла Греции от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. В ходе встречи стороны отметили широкие возможности для обмена опытом в совершенствовании национального законодательства и парламентской деятельности, а также для укрепления дружественных отношений между двумя странами.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова также встретилась с послом Ксагорари. Стороны подчеркнули заинтересованность Туркменистана и Греции в развитии двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в рамках международных структур, таких как ООН и ЕС. Обсуждались возможности организации встреч представителей двух стран на международных площадках.

Также дипломаты говорили о значимости 2025 года, объявленного ООН Международным годом мира и доверия по инициативе Туркменистана. Представители Греции приглашены к участию в мероприятиях, запланированных на этот год.

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в области образования, науки, спорта и туризма. Рассматривались возможности налаживания взаимодействия между вузами двух стран, в частности специализирующихся в области международных отношений и дипломатии.

В завершение встреч туркменская сторона заверила посла Греции в готовности оказывать содействие в ее дипломатической деятельности.///nCa, 4 декабря 2024 г.

 

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