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Новый Посол Узбекистана вручил главе МИД Туркменистана копии верительных грамот

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2 декабря 2024 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Туркменистане Равшанбеком Алимовым, который вручил копии своих верительных грамот.

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана поздравил Посла с назначением на ответственный пост и выразил готовность туркменской стороны оказывать содействие и поддержку в осуществлении его дипломатической деятельности.

В начале беседы участники подчеркнули высокий уровень межгосударственного диалога благодаря политической воле Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Подчёркивалось, что страны демонстрируют схожесть позиций по ключевым аспектам региональной и глобальной повестки дня, поддерживают предложения друг друга, выдвигаемые в рамках ООН и других международных структур.

Как отмечалось, между Туркменистаном и Узбекистаном последовательно развивается торгово-экономическое сотрудничество. Отмечалось наличие значительного потенциала для двусторонних контактов по линии бизнеса. Вместе с тем дипломаты констатировали эффективный характер прямых связей между регионами Туркменистана и Узбекистана. В этой связи было сказано о важности недавно состоявшихся в Туркменабаде Второго туркмено-узбекского межрегионального форума и национальной выставки узбекских товаров.

Сделав акцент на гуманитарном партнёрстве, основанном на искони объединяющих два народа духовно-культурных ценностях, собеседники подтвердили, что данный вектор выступает ключевым фактором ускоренного развития межгосударственных отношений. Сегодня в этой области накоплен позитивный опыт, благодаря чему значительно укрепился двусторонний диалог.///МИД Туркменистана, 2 декабря 2024 г.

 

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