В cердце на 40 Лет: 5 декабря отметим Всемирный День Кофе По-Турецки

Кофе по-турецки отличается уникальным ароматом и способом приготовления, это один из самых знаковых вкусов, который нужно попробовать в Турции. Причем кофе – не просто бодрящий напиток, а символ гостеприимства и дружбы благодаря его сильному влиянию на турецкий образ жизни. Этот ароматный напиток дарит приятные моменты, объединяет людей и делает их беседу задушевнее, а традиция кофепития глубоко уходит корнями в турецкую культуру. Есть пословица: «Кофе, который пили вместе, остается в сердце на сорок лет». Неудивительно, что в 2013 году ЮНЕСКО внесла кофе по-турецки в свой Список нематериального культурного наследия. С тех пор 5 декабря стало Всемирным днем кофе по-турецки. В честь праздника рассказываем историю этого исключительного напитка.

Появление в турецких краях

Кофе впервые пришел во дворец султана Сулеймана из Йемена во времена Османской империи. Искусные дворцовые повара придумали новый способ приготовления этого напитка: его название как раз указывает на изобретенный турками метод заваривания. Получив признание во дворце, кофе по-турецки появился и на улицах Стамбула. В XVI веке начали открываться общественные кофейни, где посетители общались за чашкой этого напитка. Так как Стамбул был многонациональным центром торговли, позднее кофе распространился дальше. Купцы начали поставлять кофейные зерна в далекие страны – так европейские дипломаты и другие официальные лица принесли культуру кофепития в свои государства.

Традиция, запечатленная в турецкой культуре

За прошедшие века кофе по-турецки превратился в неотъемлемую часть турецкой культуры. Его выделяет метод приготовления, оставшийся неизменным. Для вкуснейшего кофе по-турецки нужны кофейные зерна очень мелкого помола. Напиток варят в емкости под названием «джезва», с длинной ручкой и носиком, и разливают по маленьким чашкам. Что касается сахара, то кто-то предпочитает кофе без него, кто-то – подслащенный, а кто-то – сладкий.

Кофе по-турецки традиционно подают со стаканом воды и лукумом. Вода очищает рецепторы и позволяет в полной мере почувствовать вкус напитка. Кофе настолько важен для турецкой культуры, что само слово «завтрак» – kahvaltı – буквально переводится как «еда перед кофе». В Турции всегда найдется повод выпить кофе. Его употребляют для улучшения работы желудка после каждого приема пищи, а еще кофе дополняет беседы с друзьями и встречу гостей. Среди непринужденных разговоров турки весело проводят время за гаданием, которое тесно связано с кофе по-турецки. Если позволяет время, чашку нужно перевернуть, чтобы предсказать будущее по кофейной гуще. Получившиеся на стенках чашки рисунки занимательно толковать вместе с друзьями. Без кофе по-турецки также нельзя представить себе такие особые случаи, как религиозные празднества и помолвки.

Гурманские разновидности кофе по-турецки

Хотя классический кофе по-турецки ежедневно употребляют по всей стране, в каждом регионе существуют его многочисленные разновидности. Так, в Эгейском регионе кофе готовят с мастикой, ведь там в изобилии растут мастичные деревья. Кофе мененгич, без кофеина и с фруктовыми нотами, ценится в Газиантепе. Напиток готовят из плодов фисташкового дерева Pistacia terebinthus, распространенного на юго-востоке Турции. В свою очередь, кофе мырра предпочитают в других юго-восточных провинциях – Мардине и Шанлыурфе. Мырра относится к самым горьким видам кофе в мире и подается в чашечках без ручек. Тем, кто предпочитает более легкий вкус, может идеально подойти кофе дибек, который измельчают каменным пестиком. Кроме того, кофе по-турецки различается по способу нагрева: на горячем песке, углях или пепле.

Как приготовить кофе по-турецки с пенкой

Вы можете отметить Всемирный день кофе по-турецки, сварив этот напиток с пенкой. Для начала возьмите максимально свежие кофейные зерна. Их нужно помолоть мельче, чем для фильтра. Налейте в джезве воду, добавьте кофе и сахар по вкусу и поставьте на слабый огонь. Еще до того, как кофе закипит, вы увидите, что на поверхности поднимается пенка. Если в этот момент осторожно перелить напиток, то слой пенки сохранится. Наслаждайтесь сваренным кофе, запивая его водой. Или прямо сейчас запланируйте поездку в Турцию, чтобы попробовать этот незаменимый напиток в самом лучшем виде на его родине. ///nCa, 1 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)