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Масато Канда избран президентом АБР

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Совет управляющих Азиатского банка развития (АБР) единогласно избрал Масато Канда 11-м президентом АБР.

59-летний г-н Канда в настоящее время является специальным советником премьер-министра и министра финансов Японии. Он вступит в должность 24 февраля 2025 года, сменив Масацугу Асакаву, который покинет свой пост 23 февраля 2025 года. Г-н Канда завершит оставшийся срок полномочий президента Асакавы, который заканчивается 23 ноября 2026 года.

“Обширный опыт г-на Канды в области международных финансов и доказанное лидерство в многосторонних структурах будут полезны АБР в решении сложных глобальных экономических задач и укреплении международного сотрудничества”, – сказал председатель Совета управляющих АБР и глава Банка Италии Фабио Панетта. “Совет управляющих АБР с нетерпением ожидает совместной работы с г-ном Канда”.

Обладая почти четырехдесятилетним опытом работы, г-н Канда занимал ключевые руководящие должности в Министерстве финансов Японии, включая должность заместителя министра финансов по международным делам. Он обладает обширным опытом работы в области политики финансового сектора и макрофискальной политики. Он занимал должности заместителя комиссара Агентства финансовых услуг, заместителя генерального директора бюджетного бюро и заместителя вице-министра по планированию и координации политики. Он также является ведущим экспертом в области образовательной и научной политики, а также университетской реформы.        

Г-н Канда принимал активное участие в работе G7, G20 и других международных форумах, решая ключевые политические задачи, такие как развитие многостороннего банка развития (МБР), предотвращение пандемии, обеспечение готовности и реагирование на нее, а также обеспечение приемлемого уровня задолженности и прозрачности. Во время его пребывания на посту заместителя министра финансов по международным делам Япония внесла рекордный взнос в размере более 1 миллиарда долларов в 13-е пополнение Азиатского фонда развития (ADF 14).

С 2016 года г-н Канда является председателем Комитета по корпоративному управлению ОЭСР, курируя обзор принципов корпоративного управления G20/ОЭСР в 2023 году. Он также обладает значительным опытом участия в стратегических дискуссиях и принятии решений в МБР, поскольку занимал должность заместителя исполнительного директора по Японии во Всемирном банке.

Г-н Канда получил степень бакалавра права в Токийском университете в 1987 году и степень магистра экономики в Оксфордском университете в 1991 году.

АБР стремится к достижению процветания, инклюзивности, жизнестойкости и устойчивости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжая при этом свои усилия по искоренению крайней нищеты. Основанный в 1966 году, Банк включает 69 членов, 49 из которых представляют регион. ///АБР, 28 ноября 2024 г.

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