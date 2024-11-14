Казахстан, Азербайджан и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области зеленой энергии

На Всемирном климатическом саммите СOP 29 главы Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали Соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии.

«Документ открывает новые возможности для интеграции энергетических систем наших государств, а также создания надежных коридоров поставок экологически чистой энергии на европейский и другие рынки», заявил на церемонии подписания Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Токаев отметил, что практические результаты этого соглашения будут способствовать развитию Среднего коридора в качестве «зеленого моста», соединяющего экономики трех стран.

Для Казахстана, стремящегося к углеродной нейтральности, «зеленая» энергетика является приоритетным направлением. Страна активно работает над снижением зависимости от ископаемых ресурсов, развивает технологические инновации и создает инфраструктуру, способную поддерживать экологическую устойчивость. Казахстан уже достиг договоренностей с иностранными партнерами по реализации «зеленых» проектов общей мощностью 43 ГВт.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что новое соглашение выводит братские отношения и стратегическое партнерство между тремя странами на новый уровень. «По существу, интеграционные процессы, процессы, связанные с транспортом, энергетикой, торговлей регионов Центральной Азии и Кавказа, сегодня позволяют говорить, что эти два региона во многих вопросах действуют синхронно, в том числе и в сфере развития зеленой энергии», – сказал он.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что возобновляемая энергия – это не экономическая цель, а вклад в будущее и результат ответственности перед будущими поколениями. В Узбекистане принята программа опережающего развития «зеленой» энергетики, в рамках которой ежегодно вводится около двух гигаватт мощностей солнечной и ветровой генерации. К 2030 году планируется довести долю возобновляемых источников энергии до 40 процентов.

Мирзиёев выразил уверенность в том, что экономический эффект от проекта почувствуют все участники. «Будут созданы десятки тысяч рабочих мест, получит развитие энергетическая инфраструктура, расширятся технологические и деловые связи», – подчеркнул он.

В присутствии глав государств министры энергетики Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Саудовской Аравии подписали Исполнительную программу о сотрудничестве в области развития и передачи зеленой энергии.

Узбекистан планирует экспортировать избыточную электроэнергию в Европу по коридору через Казахстан и Азербайджан

Узбекистан планирует стать крупным экспортером электроэнергии в Европу к 2030 году, используя избыточные мощности от своих многочисленных генерирующих объектов. Заместитель министра энергетики Умид Мамадаминов в интервью узбекскому агентству Spot заявил, что к 2030 году страна сможет экспортировать от 10 до 15 млрд кВт/ч электроэнергии.

Это станет возможным благодаря развитию инфраструктуры, которая позволит передавать электроэнергию в Европу.

Ожидается, что к 2030 году потребность Узбекистана в электроэнергии составит около 120-125 млрд кВт/ч. При этом страна обладает генерирующими объектами, способными производить около 135 млрд кВт/ч, таким образом Узбекистан сможет экспортировать излишки электроэнергии.

«Как только будет готова инфраструктура, электроэнергию можно экспортировать в Европу», — отметил замглавы Минэнерго.

Одним из ключевых проектов, который позволит реализовать экспортные планы, является прокладка подводного кабеля по дну Черного моря. Этот кабель соединит энергосистемы Узбекистана, Казахстана и Азербайджана с Европой. Как заявил в августе Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов, объем экспорта по этому кабелю будет зависеть от мощности кабеля и спроса со стороны европейских партнеров.

Проект подводного кабеля разрабатывается совместно Узбекистаном, Казахстаном и Азербайджаном. Страны уже утвердили техническое задание на предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта. Разработкой ТЭО занимается итальянская компания CESI.

Ожидается, что подготовка ТЭО займет около полутора лет и будет завершена к концу 2025 года.

После этого начнется строительство кабеля, протяженность которого составит 2,5 тыс. км. Кабель будет использовать технологию HVDC (высоковольтная линия постоянного тока), что позволит обеспечить эффективную передачу энергии на большие расстояния. Стоимость проекта оценивается более чем в 2 млрд долларов.

Цена на экспортируемую в Европу электроэнергию будет определяться рыночным путем. По словам Мамадаминова, минимальная цена составит 4-5 центов за киловатт. ///nCa, 14 ноября 2024 г.