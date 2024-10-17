Туркменистан предлагает ШОС сосредоточиться на реализации совместных инфраструктурных проектов, в том числе ТАПИ

16 октября 2024 года в рамках визита в Пакистан делегация Туркменистана во главе с Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым приняла участие в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В своем выступлении туркменская сторона отметила, что сегодня имеются объективные и реальные возможности придать сотрудничеству Туркменистана с ШОС новый импульс. В числе приоритетных направлений взаимодействия были названы транспорт, связь, энергетика, торговля и инвестиционная деятельность.

В этой связи было предложено сосредоточиться на реализации перспективных совместных проектов, территориально и структурно связанных со странами-членами и партнёрами ШОС, в частности проекта газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ).

Касаясь темы транспортно-логистического сотрудничества, туркменская делегация подчеркнула значимость транспортного коридора «Север-Юг» вдоль восточного побережья Каспийского моря с выходом на Иран и Индию.

Также был отмечен солидный потенциал для дальнейшего наращивания объёмов товарооборота, расширения прямых контактов между деловыми кругами.

Уделяя внимание культурно-гуманитарным связям, Министр иностранных дел Туркменистана выразил признательность странам ШОС, их лидерам и высоким представителям, принявшим участие в недавно прошедшем в Ашхабаде Международном форуме, посвященном юбилею классика туркменской литературы и философа Махтумкули Фраги.

Что обсудили главы правительств стран ШОС?

В 23-м заседании Совета глав правительств ШОС приняли участие главы правительств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Китая, России, Пакистана, Таджикистана, министр иностранных дел Индии, министр торговли, промышленности и недропользования Ирана, руководители постоянно действующих органов ШОС, глава правительства Монголии в качестве государства-наблюдателя, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Туркменистана в качестве почетного гостя, главы исполнительных органов СНГ и СМВДА, а также представители Делового совета, Межбанковского объединения и других неправительственных площадок ШОС.

Документы: Принято 8 документов, в том числе “Совместное коммюнике” и другие документы, касающиеся развития торгово-экономического взаимодействия, функционирования Организации в части, касающейся кадров и финансово-бюджетного обеспечения.

Экономическое сотрудничество: В фокусе встречи были перспективы развития сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, использования национальных валют во взаиморасчетах, технологий и инноваций, образовательных и культурно-гуманитарных обменов. Утверждена Концепция сотрудничества ШОС по развитию “Нового экономического диалога” между государствами-членами ШОС, призванная активизировать взаимодействие в рамках ШОС в торгово-экономической сфере посредством повышения эффективности работы действующих механизмов сотрудничества, а также создания дополнительных платформ для развития взаимовыгодных и устойчивых связей между деловыми кругами ШОС.

Реформирование ШОС: Выработан план действий по совершенствованию деятельности Организации, учитывая увеличение числа членов ШОС.

Финансовое обеспечение: Приняты документы по бюджету и штатному расписанию постоянно действующих органов, обеспечивающие эффективное функционирование ШОС.

Международная повестка: На фоне обострения глобальных геополитических конфликтов стороны также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки и подтвердили решимость ШОС прилагать совместные усилия для укрепления глобального и регионального мира, безопасности, стабильности.

Следующее заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС состоится в России в 2025 году. ///nCa, 17 октября 2024 г.