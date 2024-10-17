ПРООН и партнеры проводят вебинары по вопросам вступления Туркменистана в ВТО

Ашхабад, 15-16 октября 2024 г.: Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане в рамках совместного проекта с Министерством финансов и экономики Туркменистана «Платформа для реализации ЦУР, фаза III» провела вебинары, посвященные подготовительным мерам для вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).

15 октября был организован вебинар на тему «Способы защиты рынка услуг в условиях либерализации торговли в рамках ВТО на примере финансовых услуг» с участием международного эксперта ПРООН Александры Мочаловой. Эксперт отметила, что “Финансовые услуги являются ключевым элементом экономической стабильности и роста страны, в связи с чем многие правительства стремятся регулировать этот сектор таким образом, чтобы способствовать более эффективной интеграции государства в глобальную экономику, одновременно защищая национальные интересы.

Участники вебинара, среди которых были представители национальных министерств и ведомств Туркменистана, ознакомились с инструментами защиты рынка финансовых услуг, предусмотренными Генеральным соглашением ВТО по торговле услугами (ГАТС), а также с мерами, не регулируемыми ГАТС, такими как чрезвычайные защитные меры и субсидии.

16 октября прошел вебинар с участием международного эксперта ПРООН Максима Медведкова, который отметил, что внедрение правил ГАТС в национальное законодательство Туркменистана даст положительный импульс развитию и совершенствованию регулирования доступа на рынок услуг. Это, в свою очередь, приведет к росту инвестиций и расширению возможностей для потребителей. Эксперт также представил аналитический отчет, в котором были рассмотрены меры по приведению законодательства Туркменистана в соответствие с положениями Генерального соглашения ВТО о торговле услугами (ГАТС). На вебинаре обсуждались инициативы по внутреннему регулированию услуг и возможность включения норм ВТО по внутреннему регулированию в национальное законодательство.

Мероприятия, состоявшиеся в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана, собрали около 35 представителей из более 20 национальных министерств и ведомств, а также ведущих ВУЗов Туркменистана.

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Совместный проект «Платформа для реализации Целей устойчивого развития, фаза III» между ПРООН и Министерством финансов и экономики Туркменистана служит совместной платформой для координации усилий соответствующих министерств, ведомств и агентств ООН по достижению ЦУР. Проект направлен на мониторинг прогресса в достижении ЦУР, изучение международных практик финансирования устойчивого развития, а также на принятие мер по подготовке к вступлению в ВТО. ///nCa, 17 октября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)