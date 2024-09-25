Посол ОАЭ посетил Международный университет нефти и газа имени Ягшигелди Какаева: новые перспективы в нефтегазовой сфере

19 сентября в Международном университете нефти и газа имени Ягшигелди Какаева (МУНГ) состоялась встреча с Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане Ахмедом Аль Хамели для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества в сфере науки и образования.

На встрече ректор данного вуза Байраммырат Атаманов рассказал о деятельности университета, о факультетах, кафедрах, специальностях и направлениях, о проводимой в университете научно-исследовательской деятельности, сотрудничестве с профильными вузами зарубежных стран.

Было отмечено, что в течение последних лет на основе контракта, заключенного между нефтегазовой компанией «Dragon Oil» и МУНГ, налажено эффективное партнерство в области науки, образования и нефтегазовой отрасли.

Одной их тем дискуссий стали совместные с Dragon Oil планы по внедрению в производство инновационных технологий, основанных на возобновляемых источниках энергии, которые были разработаны в университете.

Посол Аль Хамели высоко оценил деятельность университета по международному сотрудничеству и выразил поддержку дальнейшему развитию взаимодействия. Он также представил информацию об известных нефтегазовых компаниях ОАЭ, профильных университетах, в частности об Университете Халифа, который занимается подготовкой специалистов для нефтегазовой отрасли страны.

Аль Хамели заявил, что готов оказать поддержку туркменским вузам в налаживании сотрудничества с эмиратскими компаниями и университетами.

Дружественные отношения между Туркменистаном и ОАЭ на пртяжении многих лет непрерывно развивались на основе взаимопонимания и доверия. В настоящее время сотрудничество между странами осуществляется на двусторонней основе, а также в рамках ООН и других крупных международных организаций. Топливно-энергетический сектор является одним из основных направлений сотрудничества Туркменистана и ОАЭ, подчеркивает пресс-служба МУНГ.///nCa, 25 сентября 2024 г.