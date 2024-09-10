TIF 2024: Внешний товарооборот Туркменистана в первом полугодии 2024 года превысил 9 миллиардов долларов США

Председатель Правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберды Джепбаров на Инвестиционном форуме TIF 2024 в Ашхабаде поделился позитивными экономическими показателями страны.

По словам Джепбарова, внешний товарооборот Туркменистана в первом полугодии 2024 года превысил 9 миллиардов долларов США, демонстрируя положительное сальдо торгового баланса в размере 2,973 миллиарда долларов США. Это свидетельствует о растущей экономической активности и привлекательности страны для внешнеторговых партнеров.

Одним из ключевых факторов устойчивого экономического роста является эффективная инвестиционная политика.

Внешние финансовые обязательства Туркменистана выполняются своевременно, а уровень государственного долга остается низким. Согласно рейтинговому агентству Fitch Ratings, внешний государственный долг страны составляет всего 3,8% от ВВП и, по прогнозам, снизиться до 2,9% к концу 2026 года.

Повышение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Туркменистана в иностранной валюте с уровня «В+» до «BB-» с прогнозом «Стабильный» стало результатом укрепления суверенного баланса, увеличения внешних резервов и сбалансированной фискальной политики.

Джепбаров подчеркнул, что Туркменистан активно сотрудничает с ведущими международными финансовыми организациями, такими как Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк, Исламский Банк Развития, Азиатский Банк Развития, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Саудовский Фонд Развития и Фонд Развития ОПЕК. Страна при реализации различных проектов своевременно выполняет финансовые обязательства, о чем свидетельствует опыт взаимовыгодного сотрудничества Туркменистана с зарубежными компаниям и международными финансовыми институтами.

Во время выступления Джепбарова, на слайдах его презентации были приведены следующие данные:

Разбивка кредитного портфеля по секторам экономики на 31 августа 2024 г.