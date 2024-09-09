Туркменистан совершенствует инфраструктуру для борьбы с незаконным оборотом наркотиков

По мере того как глобальная экономика становится все более взаимосвязанной, возможности для торговли расширяются по всему миру. Морские пути – это магистрали международной торговли. Однако это открывает возможности не только для правительств и законных предприятий, но и для транснациональных организованных преступных группировок перевозить все, что угодно, – от легальных товаров, используемых для отмывания денег, до запрещенных наркотиков и даже материалов для оружия массового уничтожения. Эти субъекты извлекают выгоду из огромного объема глобальной и региональной торговли, поскольку это чрезвычайно затрудняет эффективный мониторинг.

Решение этой проблемы требует внедрения современных технологий и совершенствования таможенной инфраструктуры. Государственная таможенная служба Туркменистана принимает меры по усилению транспортного контроля, в том числе путем модернизации оборудования, обучения персонала и укрепления пограничной инфраструктуры.

При финансовой поддержке Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности Государственного департамента США (INL), Программой экспортного контроля и связанной с ним безопасности границ (EXBS), правительств Японии и Франции, а также стратегического оперативного партнерства со Всемирной таможенной организацией (ВТАМО) УНП ООН осуществляет Глобальную программу по контролю за контейнерными перевозками. Программа помогает улучшить управление рисками, безопасность цепочки поставок и упростить процедуры в морских портах, аэропортах и наземных пунктах пересечения границы в Центральной Азии и Пакистане, включая Туркменистан, с целью предотвращения трансграничного перемещения незаконных товаров.

Например, 16 июля 2024 года УНП ООН предоставило Государственной таможенной службе Туркменистана (ГТСС) 30 километров волоконно-оптического кабеля, сообщает Региональный офис Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии.

Кабель подключит блок портового контроля (PCU) таможенного поста «Фарап Автоёллары» к широкополосному Интернету через таможенное управление Лебапского велаята. Это подключение позволит использовать платформу secure ContainerCOMM для полноценной прямой связи и обмена данными с профильными подразделениями в других странах. Таким образом, это улучшит возможности по обнаружению и предотвращению перевозок грузов с высокой степенью риска.

Гандым Джумаев, начальник управления информационных технологий Государственной таможенной службы Туркменистана, отметил, что эта помощь значительно повысит потенциал Туркменистана в борьбе с контрабандой и улучшит таможенный контроль в стране.

УНП ООН продолжит оказывать поддержку правительству Туркменистана в укреплении безопасности пассажирских перевозок и торговых цепочек поставок для предотвращения незаконного оборота товаров, сокращения масштабов организованной преступности и терроризма, а также содействия развитию торговли и пассажирских перевозок. ///nCa, 9 сентября 2024 г.