Снижение уровня Каспия более проблематично для Казахстана и России

nCa Report

Уровень Каспийского моря снижается, и это общая проблема для всех прибрежных государств. Предпринимаются совместные усилия, чтобы обратить вспять это явление.

Обмеление моря более заметно в районах Казахстана и России.

Согласно репортажу портала Turan.az, опубликованному 5 марта 2024 года, с 2005 года уровень Каспийского моря снижается примерно на 20 см в год.

Постепенное обмеление продолжается в течение последних 20 лет, и ситуация особенно критична на севере — в России и Казахстане.

В октябре 2023 года Всероссийский научно-исследовательский институт по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям предупредил о риске инцидентов с судами в Каспийском море на фоне падения уровня морской воды.

Депутат Госдумы от Дагестана, член комитета по международным делам Сайгидпаша Умаханов сообщает, что с 2005 года уровень воды в Каспийском море понизился на полтора метра. “Это большая проблема для всех стран, имеющих выход к морю. Азербайджану, Казахстану, Ирану, России, Туркменистану придется решать ее сообща”.

80-85% воды в Каспий впадает с российской рекой Волга. На ней построены девять водохранилищ: Верхневолжское водохранилище; Иваньковское; Угличское водохранилище; Рыбинское водохранилище; Горьковское водохранилище; Чебоксарское водохранилище; Куйбышевское водохранилище (одно из крупнейших в мире); Саратовское водохранилище; Волгоградское водохранилище. Эти объекты построены в советское время для забора воды в сельскохозяйственных целях и однозначно уменьшают сток воды в Каспий по Волге. За последние годы объем водостока по Волге сократился на 25-30%. Поэтому снижение уровня Каспийского моря становится все более заметным.

Река Кура приносит в Каспий 7-8 куб. км воды в год.

Непосредственным следствием обмеления Каспия является то, что суда, курсирующие в порты Казахстана и из них, не могут работать в полную силу, поскольку в некоторых местах глубина составляет всего около 5 метров.

Лидия Пархомчик, главный эксперт Института мировой экономики и политики, в недавнем интервью Rail-news.kz рассказала об этом:

«Последние несколько лет мы наблюдаем снижение уровня моря практически на метр. Данный фактор отражается на работе морских портов по всему северному побережью. Эта проблема вносит коррективы в дальнейшее развитие тоннажности что танкерного, что сухогрузного флота Казахстана. Сейчас максимальная и приемлемая вместимость танкеров по перевозке нефти составляют уже не 12-тысячники, а восьмитысячники. Даже если мы имеем в наличии танкеры, которые могут перевозить объемы до 12 тысяч тонн, то загружать их на максимум мы не можем. Из-за обмеления причалов актауские и бакинские порты не позволяют проводить данную дозагрузку».

«К примеру, максимальная заполняемость сухогрузов могла доходить до 6,5 тысячи тонн, но из-за необходимости сохранять условия по предельной проходной осадке загруженность снизилась до 4,4 тысячи тонн. Мы теряем тоннажность судов, которая проходит в холостую». /// nCa, 6 сентября 2024 г.