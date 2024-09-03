Руководитель турецкой компании «Rönesans Holding» представил Национальному Лидеру туркменского народа проект Торгового центра

В понедельник, 2 сентября, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем правления турецкой компании «Rönesans Holding» Эрманом Ылыджаком.

В ходе встречи Ылыджак продемонстрировал проекты строительства в Ашхабаде комплекса зданий нового современного Торгового центра, разработанные возглавляемой им компанией.

Аркадаг Бердымухамедов, комментируя проект, отметил, что в настоящее время при возведении зданий социального назначения важным требованием выступает гармоничное сочетание национальных традиций и современных тенденций

Он указал на важность учитывания природных особенностей местности, строгого соблюдения экологических норм и международных стандартов.

В ходе встречи бизнесмен отчитался Аркадагу об осуществляемой компанией работе и высказал некоторые предложения.

Дав высокую оценку деятельности «Rönesans Holding», Председатель Халк Маслахаты отметил, что, учитывая наработанный солидный опыт, Туркменистан готов и далее расширять продуктивное сотрудничество и рассмотреть конкретные предложения.

Также в ходе встречи было акцентировано внимание на важности инвестиционного форума Туркменистана, который состоится в Ашхабаде 10–11 сентября текущего года.

Один из последних проектов, реализованных компанией Rönesans Holding в Туркменистане – это строительство комплекса новых зданий Специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева в Ашхабаде. ///nCa, 3 сентября 2024 г.