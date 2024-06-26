ВОЗ Туркменистан: Интервью регионального директора ВОЗ в рамках Международного форума по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии

В преддверии Международного форума по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии региональный директор Европейского регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) д-р Ханс Хенри П. Клюге рассказал о сотрудничестве ВОЗ с Правительством Туркменистана в области здравоохранения, важности инвестиций в здравоохранение, достигнутых успехах и совместных усилиях в ускорении прогресса на пути к достижению ЦУР 3.

Как мы знаем, Международный форум по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии направлен на увеличение инвестиций для ускорения прогресса в достижении Цели устойчивого развития 3 в Центральной Азии. Не могли бы вы указать, какие области здравоохранения в настоящее время отстают и требуют дополнительных инвестиций?

Давайте с самого начала проясним: инвестиции в здравоохранение — это инвестиции в будущее наших стран и обществ. Двухдневный Международный форум по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии, который начнется завтра в Бишкеке (Кыргызстан), послужит важной платформой для обсуждения и стимулирования инвестиций в здравоохранение во всем регионе.

Форум фокусируется на трех ключевых задачах: содействовать созданию новых партнерств для реализации инвестиционных проектов и оказания технической помощи в области здравоохранения; обменяться передовым опытом в области достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) связанных со здоровьем; и подчеркнуть важность инвестиций в здравоохранение как катализатора устойчивого развития в соответствии с «Дорожной картой здоровья и благополучия в Центральной Азии».

Центральная Азия — уникальный регион с населением 76,5 миллионов человек и является демографическим центром, 30% населения которого составляют люди в возрасте 14 лет и младше. Это подчеркивает важность инвестиции в область здравоохранения в регионе, особенно после того, как пандемия COVID-19 выявила уязвимости как в наших местных, так и в глобальных системах здравоохранения и экономике. Учитывая насущные проблемы здравоохранения, такие как быстрое распространение ВИЧ и туберкулез, плохо поддающихся лечению, регион как никогда нуждается в надежных системах здравоохранения, которые можно построить только посредством стратегических инвестиций и тесного международного сотрудничества.

С 1 января 2022 г. по 30 марта 2024 г. ЕРБ ВОЗ мобилизовало в общей сложности 101.780 миллионов долларов США для поддержки инициатив в области здравоохранения в Центральноазиатском регионе, включая более 8 миллионов долларов США в Туркменистане. Но существует общее понимание того, что нам необходимо сделать гораздо больше для укрепления систем здравоохранения и достижения ЦУР, связанных со здоровьем.

Инвестиции в здравоохранение не только содействуют укреплению нашего здоровья – они также способствуют нашей экономической стабильности и обеспечивают региональную безопасность. Таким образом, этот Форум представляет собой важный шаг на пути к более здоровому и стабильному будущему для всех жителей Центральной Азии.

Пользуясь случаем, я хотел бы выразить благодарность Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову и министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву за тесное сотрудничество с EРБ ВОЗ и нашим офисом в Кыргызстане, которым руководит Ливиу Ведраско, а также за поддержку наших региональных инициатив в сфере здравоохранения. Здоровье — это действительно коллективное усилие, и я с большим нетерпением жду нашего продолжающегося сотрудничества в предстоящие годы.

Расскажите пожалуйста каким образом ВОЗ поддерживает систему здравоохранения Туркменистана в ускорении прогресса на пути к достижению ЦУР 3?

ВОЗ активно поддерживает систему здравоохранения Туркменистана посредством Стратегии странового сотрудничества (CCС) на 2024-2028 годы, разработанной в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Эта стратегия определяет комплексную основу для укрепления здравоохранения и продвижения к Цели устойчивого развития 3 (ЦУР 3), которая направлена на обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех.

Соответствие Европейской программе работы, которая направлена на достижение целей ВОЗ «три миллиарда», изложенных в 13-й и 14-й Общей программе работы ВОЗ (ОПР) занимает центральное место в нашей поддержке.

CCС фокусируется на нескольких ключевых областях: достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения, укрепление системы здравоохранения посредством развития первичной медико-санитарной помощи и цифровых решений, повышение готовности на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения с помощью подхода «Единое здоровье», уменьшение влияния экологических факторов на здоровье, и поддержка в области ведения неинфекционных заболеваний (НИЗ) и услуг по охране психического здоровья. В нем также уделяется особое внимание безопасности пищевых продуктов, борьбе с инфекционными заболеваниями посредством иммунизации и расширению регионального сотрудничества в области здравоохранения.

Эта многогранная поддержка включает в себя наращивание потенциала, техническую помощь и разработку политики, адаптированной к конкретным приоритетам здравоохранения Туркменистана, с целью ускорить прогресс на пути к достижению успехов в улучшении здоровья и благополучия для всех.

Недавно Туркменистан достиг региональных целей по ликвидации гепатита В посредством вакцинации. Как вы относитесь к тому, что к 2030 году в регионе можно будет искоренить другие формы вирусных гепатитов посредством вакцинации и иммунизации?

Гепатит представляет собой значительное бремя для общественного здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ. По оценкам, по состоянию на 2019 год в регионе 14 миллионов человек были инфицированы вирусом гепатита В и 13 миллионов были хронически инфицированы вирусом гепатита С.

Достижения Туркменистана региональных целей по ликвидации гепатита В посредством вакцинации заслуживают похвалы и являются важным шагом на пути к безопасности общественного здравоохранения. Этот успех иллюстрирует эффективность комплексных программ вакцинации в борьбе с вирусными заболеваниями.

При поддержке ВОЗ Министерством здравоохранения Туркменистана разработан «Стратегический план по усилению мер борьбы с вирусными гепатитами в Туркменистане на период 2019-2030 гг». Страна также включила вакцины против гепатита В и гепатита А в свои национальные календари прививок.

Хотя, гепатиты B и D можно эффективно лечить с помощью вакцин, развитие других вирусов гепатита, особенно гепатита C и E, является более сложным из-за отсутствия доступных вакцин. Поэтому искоренение этих форм путем вакцинации к 2030 году представляется маловероятным. Однако против гепатита А, для которого также имеется надежная вакцина, наблюдается потенциал такого же успеха, как и в случае с гепатитом В, при условии широкого внедрения стратегий в области вакцинации.

Усилия по ликвидации гепатита С, против которого нет вакцины, должны быть сосредоточены на улучшении доступа к эффективному противовирусному лечению. Эти методы лечения излечивают большой процент случаев. Объединив эти методы лечения с комплексными стратегиями тестирования и профилактики, мы можем значительно снизить заболеваемость и влияние гепатита С на здоровье населения.

В конечном счете, достижение амбициозной цели ВОЗ по ликвидации вирусного гепатита как серьезной угрозы общественному здравоохранению к 2030 году потребует многогранного подхода. Это включает в себя устойчивую приверженность вакцинации там, где это возможно, расширенный доступ к лечению и надежные стратегии в области общественного здравоохранения для снижения передачи инфекции. Успех в борьбе с гепатитом В в Туркменистане и других странах открывает основу для расширения усилий по борьбе с другими формами гепатита.

Почему инициатива «Молодежь за здоровье» имеет важное значение и какие мероприятия планирует организовать ЕРБ ВОЗ с туркменской молодежью в рамках этой инициативы?

Инициатива ЕРБ ВОЗ «Молодежь за здоровье» направлена на расширение участия молодежи во всех сферах деятельности ЕРБ ВОЗ с учетом мнения молодых людей. Эта инициатива имеет важное значение, поскольку молодые люди играют ключевую роль в решении серьезных проблем в области общественного здравоохранения, с которыми мы сталкиваемся сегодня и построении устойчивого будущего. В Европейском регионе ВОЗ, где каждый третий человек моложе 30 лет, вовлечение этой группы населения не только полезно, но и необходимо.

Молодые люди внедряют инновационные решения и стремятся бросить вызов существующему положению дел. Поэтому их участие имеет решающее значение для формирования инклюзивной и дальновидной политики и практики в области здравоохранения. Сеть «Молодежь за здоровье», механизм в рамках инициативы «Молодежь за здоровье», обеспечивает структурированную платформу для этого взаимодействия, тем самым гарантируя, что голоса молодежи не только должны быть услышаны, но и должны оказать влияние на процессы принятия решений.

В Туркменистане мы активно привлекаем молодежь посредством различных мероприятий, запланированных в рамках этой инициативы. Присоединение к сети таких учреждений, как Туркменский государственный медицинский университет способствует укреплению наших совместных усилий. Запланированные мероприятия с туркменской молодежью включают приглашение их к участию в создании кампаний и публикаций в области здравоохранения, а также совместную организацию мероприятий, на которых они смогут выступать в качестве спикеров, участников дискуссий и соруководителей при разработке программ сессий.

Кроме того, мы содействуем участию молодежи в процессах принятия решений на высоком уровне, включая подготовку под руководством молодежи деклараций для министерских совещаний и вкладов в Европейский региональный комитет ВОЗ.

Начиная с сентября этого года, мы также открываем возможности для молодежи внести свой вклад в инициативы, направленные на ускорение прогресса в достижении показателей ЦУР, связанных с неинфекционными заболеваниями (НИЗ). К ним относятся сессии по выработке идей и совместные проекты по повышению устойчивости к НИЗ.

Благодаря такому разнообразному участию сеть «Молодежь за здоровье» не только содействует расширению возможностей молодых людей, но и гарантирует, что их инновационный потенциал вносит значительный вклад в улучшение показателей здоровья и благополучия во всем регионе. ///ВОЗ Туркменистан, 25 июня 2024 г.