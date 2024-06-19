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На газовом гиганте «Галкыныш» получен новый мощный поток газа

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На газовом месторождении в Туркменистане «Галкыныш», которое считается одним из крупнейших в мире, получен промышленно значимый приток природного газа.

Буровое управление Государственного Концерна «Туркменгаз» провело буровые операции на глубину 4461 метр. Промышленный поток газа получен из пластов между 4461 и 4350 метрами, сообщает газета «Nebit Gaz».

По подсчетам экспертов, ежесуточный дебит эксплуатационной скважины составляет более двух миллионов кубометров природного газа.

При бурении и строительстве этой газовой скважины в соответствии с геолого-техническими характеристиками месторождения использованы обсадные и насосно-компрессорные трубы, скважинные оголовки колонн от ведущей японской компании «Sumitomo», а также высокотехнологичное оборудование от американских производителей.

В настоящее время высокими темпами ведется бурение еще на двух скважинах.

Запасы месторождения Галкыныш вместе с залежами прилегающих месторождений Гаракел и Яшлар оцениваются в 27,4 трлн.кубометров газа.

Прогнозные расчеты показателей разработки месторождения предусматривают семь этапов освоения. В настоящее время в опытно-промышленной эксплуатации находится первый этап, где добыча ведется с 52 эксплуатационных скважин. ///nCa, 19 июня 2024 г.

 

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