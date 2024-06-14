Растущая роль искусственного интеллекта в электронной коммерции

Роль ИИ (искусственного интеллекта) растет во всех сферах жизни и экономики, и электронная коммерция не является исключением. Центральной Азии необходимо быть в курсе последних событий.

Недавно Forbes опубликовал несколько статей о том, как ИИ трансформирует электронную коммерцию.

Мы выбрали две из них, потому что в них содержатся советы, которые можно использовать напрямую.

Искусственный интеллект меняет форму электронной коммерции. Вот как его использовать, чтобы освободить свое время и сосредоточиться на росте

Элейн Пофельдт

Сегодня нелегко быть предпринимателем в сфере электронной коммерции. “Эта экономика становится все более сложной, особенно для продаж на Amazon”, – говорит Гэри Хуан, опытный предприниматель в сфере электронной коммерции и основатель бесплатного онлайн-мероприятия the 7 Figure Seller Summit, которое пройдет 10-12 июня 2024 года. “Рынки развиваются. Это уже не такой масштабный захват, как раньше. Темпы роста продаж в этом году не изменились.”

Вводите искусственный интеллект. Многие люди, занимающиеся электронной коммерцией или желающие ее начать, используют искусственный интеллект, чтобы отказаться от малоценной, повторяющейся работы и повысить прибыльность в условиях обострения конкуренции. По данным исследовательской компании Statista, мировой рынок электронной коммерции, как ожидается, вырастет с 5,8 трлн долларов до более чем 8 трлн долларов к 2027 году. Как выразился Shopify в недавнем отчете о тенденциях электронной коммерции, “гибкость еще никогда не была так важна”.

Но использовать ИИ не так просто, как кажется, учитывая обилие новых инструментов для сортировки, поток информации, поступающей со всех сторон, и необходимость обучения, отмечает Хуан.

Итак, как заставить ИИ работать на вас? Вот несколько идей, которыми поделился Хуан о том, как вы можете это использовать.

“Разумное ценообразование”: Многие продавцы боятся повышать цены, потому что чувствуют, что потеряют свой рейтинг или конкуренты могут их подрезать, – говорит Хуан. Искусственный интеллект может помочь. Например, profasee, инструмент на базе искусственного интеллекта, может помочь вам оптимизировать цены на Amazon. “Представьте себе, что Uber повышает цены, основываясь на спросе на продукт”, – объясняет Хуан. “Сервис подберет для вас оптимальную цену, независимо от того, является ли вашей целью повышение прибыльности или более высокий рейтинг”.

Более эффективное исследование рынка: один из инструментов на базе искусственного интеллекта, Helium 10, позволяет изучать список конкурентов и использовать функцию “обзор информации”, чтобы получить идеи о том, как конкурировать. “Допустим, у них есть 1000 отзывов”, – говорит Хуан. “Раньше вам приходилось вручную просматривать 20 страниц отзывов в поисках двух-, трех- и четырехзвездочных отзывов и выяснять, на что жалуются клиенты. Именно так вы можете найти возможности для улучшения продуктов. Теперь вы можете использовать эти инструменты для загрузки отзывов и размещения их в chatGPT. chatGPT может быстро сообщить вам о самых серьезных проблемах.”

Улучшенное сплит-тестирование: это позволяет сравнить два варианта, например две версии рекламы или веб-страницы, чтобы понять, что больше нравится клиентам. Intellivy, инструмент маркетинговых исследований на базе искусственного интеллекта, позволяет вам провести сплит-тестирование вашего продукта, изображений и копирайтинга в сравнении с вашими конкурентами перед реальной аудиторией покупателей. “Думайте об этом как о фокус-группе, которая проводится онлайн”, – говорит Хуан. “Они могут получить реальные данные о том, что некоторые клиенты думают о вашем продукте, что им нравится и что мешает им покупать”. Вы также можете использовать это для оценки десятков опросов клиентов. “ИИ может мгновенно подсказать вам, каковы основные тенденции и слабые стороны продукта”, – говорит он.

Разработка продукта своими руками: это многоступенчатый процесс, и Хуан еще не нашел продукт, который справлялся бы с процессом. Однако, проведя маркетинговое исследование, вы можете использовать Midjourney с GPT-4 для создания макетов, – говорит Хуан. Допустим, вы хотите создать игрушечный грузовик-монстр. “Один простой способ, которым может воспользоваться непрофессионал, – это сделать то, что я называю обратным приглашением с помощью chatGPT”, – говорит Хуан. “Итак, по аналогии с грузовиком-монстром, вы можете взять рекламу грузовика-монстра у вашего конкурента, а затем загрузить ее в GPT-4 и сказать: “Я хочу создать еще лучшую детскую игрушку-монстр-грузовик, которая будет плескаться в воде, демонстрируя свою водонепроницаемость – и сделать ее привлекательной для детей и их родителей”.

Повышение рентабельности: длительное хранение товаров на складе может дорого обойтись. “Amazon не нравится, когда их фулфилмент-центры используются в качестве складских помещений”, – говорит Хуан. “Поэтому умные продавцы используют хорошие системы управления запасами, часто привязанные к их программному обеспечению для электронной коммерции, что сокращает количество утомительных задач. “ИИ – отличный способ для продавцов делать больше с меньшими затратами, экономить время и становиться более продуктивными”, – говорит Хуан. “Я не утверждаю, что ИИ может на 100% заменить людей, но тенденция такова, что ИИ стал инструментом, который вы можете использовать в своей команде. Это может сэкономить время, если вы знаете, как правильно им пользоваться.”

Элейн Пофельдт – автор книги “Крошечный бизнес, большие деньги” (вышла 15 февраля 2022 года, издательство W.W. Norton & Co.) и книги “Бизнес одного человека стоимостью в миллион долларов”, изданной издательством Random House.

https://www.forbes.com/sites/elainepofeldt/2024/06/09/ai-is-re-shaping-e-commerce-heres-how-to-use-it-to-free-your-time-and-focus-on-growth/

* * *

Электронная коммерция нового уровня: секретное оружие искусственного интеллекта для персонализации опыта

Ретт Пауэр

12 мая 2024 г.

По мере усиления конкуренции в сфере электронной коммерции и усиления персонализированного подхода к совершению покупок компании всех размеров испытывают все большее давление, стремясь удержать клиентов с небольшим объемом внимания и крайне низкой лояльностью. Искусственный интеллект (ИИ) становится ключевым союзником в этом стремлении, предлагая инструменты для создания гиперперсонализированных походов за покупками. Без сомнения, ИИ меняет ландшафт розничной торговли, вызывая индивидуальные впечатления, которые находят глубокий отклик у отдельных покупателей.

Современные технологии искусственного интеллекта достаточно сложны, чтобы анализировать огромные объемы пользовательских данных — от шаблонов просмотра и истории покупок до количества кликов и времени, проведенного на страницах. Эти данные позволяют ИИ понимать нюансы поведения потребителей, их предпочтения и даже прогнозировать будущие покупки. Настоящее преимущество ИИ заключается в его способности использовать эти данные для масштабной персонализации каждого аспекта электронной коммерции. С того момента, как покупатель заходит в интернет-магазин, ИИ начинает подбирать процесс совершения покупок с учетом его индивидуальных предпочтений.

В основе персонализации, основанной на ИИ, лежат передовые алгоритмы и модели машинного обучения, которые динамически адаптируются к запросам покупателей. Поисковые платформы нового поколения используют эти инструменты для совершенствования процессов поиска товаров, гарантируя, что каждый поиск или рекомендация будут точно соответствовать интересам покупателя. Эти платформы способны к обучению в режиме реального времени, что позволяет им постоянно повышать свою точность и актуальность на основе постоянного взаимодействия с пользователями.

Одной из наиболее заметных технологий, находящихся в центре внимания, является динамическое ценообразование. Этот подход позволяет корректировать цены на продукцию в режиме реального времени на основе различных факторов, включая рыночный спрос, характеристики клиентов и покупательское поведение. Эта стратегия особенно эффективна в сфере электронной коммерции B2B, где цены могут существенно варьироваться в зависимости от предварительно заключенных соглашений и массовых закупок.

Несколько B2B-ритейлеров уже добились значительных успехов, внедрив персонализацию на основе искусственного интеллекта в свои платформы. Например, используя решение для электронной коммерции GroupBy Inc., компании получают персонализированные результаты поиска и рекомендации, а также ценовые стратегии, адаптированные к индивидуальным соглашениям с клиентами. Такой уровень персонализации гарантирует, что покупатели В2В получают наиболее актуальные предложения.

“Модели искусственного интеллекта продвинулись настолько далеко, что они способны обрабатывать огромные объемы данных о поведении пользователей, чтобы обеспечить персонализированный подход к поиску продукта в соотношении 1:1. Каждый поисковый запрос, обзор веб-страниц или рекомендация могут быть адаптированы для конкретных пользователей в широком масштабе”, – говорит Арвинд Натараджан, директор по продуктам GroupBy. – Поисковые платформы нового поколения, использующие такого рода технологии искусственного интеллекта, могут обеспечить более качественный, гиперперсонализированный опыт совершения покупок в масштабе как B2B, так и B2C-ритейлеров и дистрибьюторов в любой отрасли или вертикали”.

А гиперперсонализация не просто делает покупки удобными, она делает их запоминающимися. Персонализация с использованием искусственного интеллекта позволяет воспринимать покупателей как индивидуумов с уникальными потребностями и предпочтениями. Например, распознав, что клиенту, возможно, потребуется пополнить свои кофейные бокалы или он предпочитает аксессуары определенной марки, искусственный интеллект может своевременно выдавать рекомендации, которые стимулируют повторные посещения магазина.

Персонализированный опыт способствует ощущению того, что вас понимают и ценят, что, в свою очередь, повышает вовлеченность клиентов. Заинтересованные клиенты с большей вероятностью вернутся и, что особенно важно, будут сами рекламировать бренд среди других клиентов. Таким образом, персонализация, основанная на искусственном интеллекте, стимулирует продажи и создает базу лояльных клиентов, что является истинным признаком успешной стратегии цифровой коммерции.

По мере развития технологии искусственного интеллекта ее возможности в электронной коммерции будут только расширяться. Ожидается, что в будущем будут внедрены еще более тонкие технологии персонализации, возможно, с внедрением дополненной реальности (AR), которые позволят покупателям попробовать, прежде чем покупать онлайн. Не за горами появление голосовых покупок с помощью ассистентов с искусственным интеллектом и сложных чат-ботов, которые будут управлять обслуживанием клиентов.

Роль искусственного интеллекта в персонализации электронной коммерции, бесспорно, является преобразующей. По мере использования этих передовых технологий, у компаний будет появляться больше возможностей соответствовать постоянно растущим ожиданиям своих клиентов. Для компаний, стремящихся преуспеть в бурлящем мире онлайн-ритейла, искусственный интеллект – это больше, чем просто инструмент, это незаменимый союзник.

Переплетение искусственного интеллекта и электронной коммерции предвещает новую эру розничной торговли — глубоко персонализированную, приносящую огромное удовлетворение и невероятно эффективную. На этом быстро развивающемся рынке те, кто овладеет системой персонализации, основанной на искусственном интеллекте, скорее всего, будут лидировать, устанавливая новые стандарты того, какими должны быть покупки в эпоху цифровых технологий.

Ретт Пауэр – генеральный директор и основатель Accountability Inc., автор бестселлеров и лидер мнений в области предпринимательства №1 по версии Thinkers360.

https://www.forbes.com/sites/rhettpower/2024/05/12/next-level-ecommerce-ais-secret-weapon-for-personalized-experiences/

* * *

В Центральной Азии малому бизнесу и частным лицам, занимающимся электронной коммерцией, было бы целесообразно найти способы поделиться своими знаниями и инсайтами о том, как выгодно использовать искусственный интеллект.

Правительствам необходимо будет принять участие в создании центров “ИИ для электронной коммерции” в структурах своих институтов ИКТ или любых других подобных организаций. /// nCa, 14 июня 2024 г.