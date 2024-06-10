Туркменистан принял участие в XXXVII Международной научно-практической конференции в Казани

Представители Международного университета нефти и газа им. Я.Какаева приняли участие в XXXVII Международной научно-практической конференции “Математические методы в технике и технологиях” в рамках Международной научной мультиконференции, прошедшей со 2 по 8 июня в г. Казань.

Организаторами данного мероприятия выступили Академия наук Республики Татарстан, Российская Академия наук, КФУ, КНИТУ-КХТИ.



Из МУНиГ в вышеуказанной конференции приняли участие:

• преподаватель кафедры “Проектирование, строительство и эксплуатация нефтегазопроводов и хранилищ” Гараев Гадам Тачмурадович;

• студент 3 курса направления “Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений” Лурьев Илья Владимирович;

• студент 1 курса направления “Логистика в нефтегазовой промышленности” Рахманов Мухаммет Сердарович. ///Генеральное Консульство Туркменистана в Казани, Российская Федерация