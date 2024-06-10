News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Туркменистан принял участие в XXXVII Международной научно-практической конференции в Казани

Туркменистан принял участие в XXXVII Международной научно-практической конференции в Казани

By

Представители Международного университета нефти и газа им. Я.Какаева приняли участие в XXXVII Международной научно-практической конференции “Математические методы в технике и технологиях” в рамках Международной научной мультиконференции, прошедшей со 2 по 8 июня в г. Казань.

Организаторами данного мероприятия выступили Академия наук Республики Татарстан, Российская Академия наук, КФУ, КНИТУ-КХТИ.


Из МУНиГ в вышеуказанной конференции приняли участие:

• преподаватель кафедры “Проектирование, строительство и эксплуатация нефтегазопроводов и хранилищ” Гараев Гадам Тачмурадович;

• студент 3 курса направления “Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений” Лурьев Илья Владимирович;

• студент 1 курса направления “Логистика в нефтегазовой промышленности” Рахманов Мухаммет Сердарович. ///Генеральное Консульство Туркменистана в Казани, Российская Федерация

 

Related posts:

  1. Туркменистан принимает участие в 111-й сессии Международной конференции труда
  2. Генеральный консул Туркменистана в Казани принял участие во встрече с участниками конкурса молодых дипломатов
  3. Туркменистан принял участие в онлайн-конференции национальных координаторов Партнёрства по транспорту и логистике в Центральной Азии
  4. SpaceX и Alibaba примут участие в Ашхабадской международной транспортной конференции ITTC 2023
  5. Туркменистан принял участие в региональной встрече ОБСЕ по вопросам образования в области киберпреступности и цифровых доказательств в Ташкенте
  6. Делегаты из 34 стран примут участие в ашхабадской конференции, посвященной Махтумкули Фраги
  7. СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ КАХА ИМНАДЗЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОДВИЖЕНИЕ МИРА: РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДОВЕРИЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ» В АШХАБАДЕ
  8. Туркменистан и ЮНЕСКО обсуждают подготовку к ашхабадской Международной конференции министров культуры
  9. Делегация Туркменистана принимает участие в Девятой сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (COP9)
  10. Агентство «Туркмен Связь» участвует в Международной конференции Cyber Security Central Eurasia 2023 в Ташкенте – Туркменистан и Узбекистан налаживают сотрудничество по кибербезопасности
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan