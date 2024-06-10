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Новая мультимодальная перевозка из Казахстана в ОАЭ через Афганистан и Пакистан

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В рамках сотрудничества по развитию экспортного потенциала Казахстанские Железные Дороги АО «KTZ Express» и АО «QazTrade» в партнерстве с пакистанским логистическим оператором «National Logistics Corporation» (NLC) успешно выполнили пилотную мультимодальную перевозку из Казахстана в порт Джебель-Али (ОАЭ) через территорию Афганистана и Пакистана.

Транспортная цепочка началась 27 апреля с погрузки 42 тонн продукции в две фуры на СЭЗ «Павлодар». Далее груз был доставлен в ТЛЦ «Жетыген», где его перегрузили в два 4-футовых морских контейнера и отправили в пакистанский порт Карачи.

В Карачи груз прибыл за 20 дней, преодолев 4 900 км. 1 июня контейнеры были погружены на фидерное судно и 3 июня доставлены в порт Джебель-Али (ОАЭ).

Общий срок транспортировки составил 38 суток, что стало для клиента наиболее эффективным решением. Всего по данному маршруту планируется перевезти в июне-июле 60 контейнеров.

Этот пилотный проект является  мультимодальным сервисом, расширяющим возможности казахстанских экспортеров по поставке продукции на целевые рынки стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии. ///nCa, 10 июня 2024 г.

 

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