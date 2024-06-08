Президент Южной Кореи отправляется с государственным визитом в Туркменистан, Казахстан и Узбекистан

Президент Юн Сок Ёль посетит Туркменистан, Казахстан и Узбекистан с государственным визитом на следующей неделе, сообщает The Korea Herald.

Юн и первая леди Ким Кеон Хи отправятся в поездку в понедельник и завершат свой визит в регион 15 июня.

Сеул будет работать над объединением инновационного потенциала Южной Кореи с потенциалом экономического развития стран Центральной Азии на основе прочного доверия и солидарности, заявил Ким Тхэ Хе, первый заместитель директора Управления национальной безопасности при президенте.

Повестка дня визита будет включать обсуждение путей укрепления двустороннего партнерства между Кореей и тремя странами в области энергетики и строительства химических заводов, здравоохранения, образования и поставок важнейших полезных ископаемых.

Президент Кореи прибудет в Ашхабад, Туркменистан, в понедельник, 10 июня. В тот же день состоятся переговоры на высшем уровне с президентом Сердаром Бердымухамедовым.

11 июня он встретится с Национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым.

Во вторник Юн вылетит в Астану, Казахстан, и проведет встречу на высшем уровне со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в среду, 12 июня.

В четверг президент Кореи прибудет в Ташкент. В пятницу, 14 июня, Юн будет принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

В субботу, 15 июня, он завершит свой визит в Центральную Азию с последней остановкой в Самарканде.

В каждой стране пройдет бизнес-саммит с участием лидеров южнокорейского бизнеса.

Как сообщается, в следующем году Южная Корея планирует провести шестисторонний саммит со странами Центральной Азии. ///nCa, 8 июня 2024 г.