ЮНИСЕФ представил в Туркменистане Карманный справочник ВОЗ “Оказание первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам”

С 28 по 30 мая 2024 года ЮНИСЕФ в Туркменистане при поддержке международного консультанта профессора Олены Старетц провел вводный тренинг для работников здравоохранения по Карманному справочнику “Оказание первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам”, сообщает ЮНИСЕФ Туркменистан.

Разработанный Европейским региональным бюро Всемирной Организацией Здравоохранения и изданный в 2023 году карманный справочник является руководством по укреплению здоровья, профилактике и ведению заболеваний от периода новорожденности до подросткового возраста.

Карманный справочник предназначен для врачей, среднего медицинского персонала и других медицинских работников, отвечающих за оказание первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам.

Он содержит сводные рекомендации относительно распространенных жалоб и патологий у детей и подростков, а также указания по направлению к специалистам. В справочнике приведена информация, которая позволит работникам первичного звена организовать непрерывное оказание помощи детям и подросткам с хроническими патологиями и заболеваниями, находящимся под контролем специалистов. Меры по укреплению здоровья и профилактике болезней, охватывающие период от младенческого до подросткового возраста, включают в себя информацию о расписании и составе контрольных посещений здорового ребенка, о поддержке развития детей раннего возраста и медицинскую информацию для подростков.

Подробнее о справочнике здесь: https://whodc.mednet.ru/en/main-publications/zdorove-materi-i-rebenka/zdorove-detej/3847.html ///nCa, 3 июня 2024 г.