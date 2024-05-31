Туркменские и немецкие ученые создали уникальный медицинский инструмент на базе ИИ

Совет молодых учёных Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана совместно с Западно-Саксонским университетом прикладных наук Цвиккау разработал уникальное программное и аппаратное медицинское обеспечение на основе искусственного интеллекта, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Проект, в котором приняли участие профессор Кристиан Браувейлер и доктор Том Шалл из Германии, направлен на создание доступного и эффективного медицинского инструмента, который способен с высокой степенью точности оценивать уровень боли у пациентов с когнитивными нарушениями, нередко испытывающими трудности с выражением своих ощущений, что затрудняет диагностику их заболевания и процесс лечения.

В основе разработки лежит использование микрокомпьютера Raspberry Pi, который обеспечивает доступность и компактность системы, интеграцию различных датчиков и устройств для сбора соответствующих данных о физическом состоянии пациента.

На основе этих данных искусственный интеллект проводит анализ данных. Удобный интерфейс даёт возможность медицинским работникам легко интерпретировать результаты анализа и принимать решения.

В реализацию данной инициативы немецкие специалисты привнесли свой богатый опыт в области искусственного интеллекта и медицинской информатики, а туркменская сторона обеспечила разработку и тестирование аппаратной части проекта на базе Raspberry Pi.

Первичные испытания в немецком вузе-партнёре подтвердили эффективность системы в условиях клинической практики.

В ближайшем будущем планируется расширение масштабов внедрения технологии, а также её дальнейшее усовершенствование. Кроме того, ведутся исследования по интеграции системы с другими медицинскими устройствами и платформами, что позволит создавать комплексные решения для мониторинга и лечения различных заболеваний.

Кроме того, разработка удостоена авторского патента на программное обеспечение от Государственной службы по интеллектуальной собственности Министерства финансов и экономики Туркменистана. Патентное признание открывает дополнительные возможности для коммерциализации и дальнейшего развития технологии.

Партнёрство между Институтом телекоммуникаций и информатики Туркменистана и Западно-Саксонским университетом прикладных наук Цвиккау стартовало в 2016 году на основании подписанного между вузами Меморандума о двустороннем сотрудничестве. ///nCa, 31 мая 2024 г.