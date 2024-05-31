Туркменистан: Новые возможности для итальянского текстильного машиностроения

С 24 по 28 июня делегация итальянских производителей текстильного оборудования посетит Туркменистан с миссией, организованной Ассоциацией итальянских производителей текстильного оборудования (ACIMIT), и Итальянским торговым агентством. В Ашхабаде у делегации запланирован ряд институциональных и коммерческих встреч, сообщается в пресс-релизе ACIMIT.

Для итальянской текстильной промышленности туркменский рынок обладает высоким потенциалом роста. Хлопок является третьим по величине экспортным товаром страны. Правительство страны нацелено на развитие мощной текстильной промышленности, располагающей мощностями для переработки местного сырья. Для успеха этой программы развития потребуются значительные инвестиции в новое оборудование. В контексте этой цели спрос на текстильное оборудование и технологии быстро растет.

Об этом свидетельствуют среднегодовые темпы роста импорта текстильного оборудования Туркменистаном в период с 2009 по 2023 год (+7,3%). Кроме того, согласно прогнозам ACIMIT, в 2024-2027 годах среднегодовой прирост составит 5,5%.

«Выход текстильной промышленности на глобальный уровень требует, прежде всего, обновления технологий, чтобы конкурировать со странами, уровень развития которых уже более высокий. Цель этой институциональной миссии – создать благоприятные условия для сотрудничества между нашей промышленностью и текстильным сектором Туркменистана», – комментирует президент ACIMIT Марко Сальваде.

Между тем, в 2023 году спрос на итальянское текстильное оборудование со стороны туркменских компаний вырос. В денежном измерении объем экспорта итальянского оборудования увеличился с 600 000 евро в 2022 году примерно до 13 миллионов евро в 2023 году.

«Во время этой миссии мы намерены продемонстрировать наши технологические предложения текстильным предприятиям, но, прежде всего, углубить контакты с местными учреждениями, которые оказывают сильное влияние на определение стратегий цепочки поставок», – добавил Сальваде.

В состав миссии войдут такие итальянские компании, как Brazzoli, Color Service, Itema, Marzoli, Mcs, Reggiani Macchine, Salvadè, Santoni. ///nCa, 31 мая 2024 г.