Международная научная конференция по энергетике TESC 2024 состоится в Ашхабаде

Организационный комитет Международной научной конференции: «Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты разработки углеводородных месторождений» (TESC 2024) объявил, что местом проведения мероприятия стал отель “Арчабил” в Ашхабаде, Туркменистан. Конференция состоится 5-6 июня 2024 г.

Основное внимание на конференции будет уделено сокращению выбросов в окружающую среду при разработке месторождений углеводородов и темам энергетического перехода.

Целью конференции является укрепление международного сотрудничества между государственными организациями Туркменистана и крупнейшими энергетическими компаниями, международными организациями, научными кругами и финансовыми институтами, ориентированными на охрану окружающей среды и зеленое будущее.

Крайний срок регистрации для личного участия – 1 июня.

Крайний срок регистрации для онлайн-участия – 4 июня.

Более подробная информация на сайте: https://ogt-turkmenistan.com/ru

///nCa, 29 мая 2024 г.