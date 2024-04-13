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Российские вузы примут участие в Международной олимпиаде по информатике в г.Ашхабад

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15-20 апреля 2024 года в г. Ашхабад при организации Международного университета нефти и газа им. Ягшыгелди Какаева (МУНГ) пройдёт II открытая Международная олимпиада по информатике среди студентов высших учебных заведений Туркменистана и зарубежных стран. Также в рамках олимпиады будет проходить Международная научно-практическая конференция «Научные взгляды студентов в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства».

В Олимпиаде в числе участников из различных стран также будут участвовать несколько российских вузов. К числу таких вузов относятся Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ) и Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева, которые расположены в консульском округе Генерального консульства Туркменистана в г.Казань.

В частности из КНИТУ-КХТИ в олимпиаде примут участие 9 студентов, а из СамГУ 5 студентов.

По информации МУНГ олимпиада пройдёт в два этапа в виде индивидуального первенства. В Олимпиаде могут участвовать студенты, обучающиеся по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры любой специальности и направления.

Участие Российских вузов в международной олимпиаде по информатике в Ашхабаде подчеркивает стремление студентов и преподавателей к активному обмену знаниями и опытом с коллегами из других стран. Участие в таких мероприятиях способствует профессиональному росту, обогащению опыта и укреплению международных связей, способствуя развитию научного сообщества и образования.

/// nCa, 13 April 2024 (in cooperation with Consulate of Turkmenistan in Kazan, originally published at https://kazan.tmconsulate.gov.tm/ru/news/131458)

 

#Turkmenistan, #Ashgabat, #Russia, #Kazan, #International_Olympiad_in_Informatics,

 

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