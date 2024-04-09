“Достояние нации”: Истории о великих сынах туркменского народа

В издательстве «Ylym» вышла в свет книга «Достояние нации», ведущего научного сотрудника Института истории и археологии Академии наук Туркменистана, кандидата исторических наук Джумы Оразклычева.

В книге, представляющей собой сборник статей о великих личностях туркменской истории, рассказывается об ученых, философах, мыслителях и полководцах. Отдельная глава, под названием «Махтумкули: огонь Прометея», посвящена поэту-классику, непревзойденному мастеру пера, 300-летие которого Туркменистан готовится торжественно отпраздновать 18 мая.

«История туркмен настолько блистательна, что яркий свет ее героев, пробивая толщу веков, продолжает освещать сегодняшний путь Туркменистана и служит прекрасным ориентиром для будущих поколений, среди которых, несомненно, будут новые личности, которые войдут в золотую летопись туркменского народа, и в свою очередь передадут победную эстафету своим потомкам. Именно так, через преемственность поколений, не давая погаснуть священному пламени в душе народа, мы, преодолевая год за годом, век за веком, идем вперед с достоинством нации, играющей важную роль в мировой истории», – отмечает в предисловии Джума Оразклычев.

Книга представлена читателям на двух языках – на туркменском и русском, и адресована всем интересующимся мировым культурным наследием. ///nCa, 9 апреля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Франции в Туркменистане)