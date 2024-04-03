УНП ООН и АБР поддерживают Региональную платформу для ускоренного отслеживания хода осуществления Конвенции ООН против коррупции в Центральной Азии

26-27 марта 2024 года в Бишкеке состоялся совместный экспертный семинар в рамках Региональной платформы для ускоренного внедрения КПК ООН в Центральной Азии при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности, сообщает региональное представительство УНП ООН. Семинар был направлен на укрепление потенциала и содействие взаимному обучению региональных специалистов по антикоррупции передовым практикам предотвращения конфликтов интересов и внедрения этических норм поведения в государственном и частном секторах в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

50 участников, представляющих Генеральные прокуратуры и антикоррупционные ведомства пяти стран Центральной Азии, а также государственные органы и частный сектор принимающей страны – Министерство юстиции, Администрацию Президента, Министерство финансов, Верховный суд, Министерство внутренних дел и Антикоррупционной Деловой Совет при Президенте Кыргызской Республики изучили региональный опыт и определили механизмы для успешного внедрения соответствующих положений Конвенции ООН против коррупции в законодательство и практику.

“Конвенция ООН против коррупции является мощным инструментом, и ее реализация подчеркивает наше общее стремление создать мир, основанный на принципах честности, прозрачности и подотчетности. Конвенция не только обеспечивает основу для международного сотрудничества, но и подтверждает нашу приверженность национальным и международным стандартам в борьбе с коррупцией”, – сказал Адыл уулу Кубан, заместитель Генерального прокурора Кыргызской Республики.

Андрей Селезнев, руководитель Программного офиса УНП ООН в Кыргызской Республике, поприветствовал делегации и отметил: “Этот региональный семинар является частью региональной платформы для стран Центральной Азии, направленной на повышение эффективности осуществления Конвенции ООН против коррупции. Программный офис УНП ООН в Кыргызстане оказывает содействие национальным партнерам в широком спектре областей, включая возврат доходов от коррупционных преступлений и создание системы параллельных финансовых расследований. Вместе с донорами мы видим значительные результаты нашей совместной работы и намерены продолжать и укреплять наше сотрудничество”.

“Мы очень рады, что АБР имеет возможность организовать этот семинар совместно с Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики и Офисом УНП ООН, а также поддержать правительство в такой важной области, как разработка и реализация Антикоррупционной стратегии Кыргызской Республики и ее Дорожной карты на 2025-2030 годы. АБР признает, что коррупция представляет значительный риск для государственного управления и экономики. Усиление антикоррупционных мер повышает прозрачность и подотчетность в государственном секторе. Управление конфликтами интересов и продвижение этических стандартов имеют решающее значение для поддержания честности правительства и борьбы с коррупцией”, – отметил Чжэн Ву, директор Странового офиса АБР в Кыргызской Республике.

“Региональная платформа для ускоренного внедрения КПК ООН в Центральной Азии направлена на решение практических вопросов стран региона в области борьбы с коррупцией”, – отметил Владимир Козин, региональный советник УНП ООН по борьбе с коррупцией в региональном офисе по Центральной Азии.

Уникальный подход семинара был сосредоточен на коллегиальном обсуждении и оценке пробелов и передовой практики в практическом применении Конвенции ООН против коррупции в странах региона.

Мероприятие было организовано УНП ООН при финансовой поддержке Дании в сотрудничестве с Азиатским банком развития и Правительством Кыргызской Республики.

Региональная платформы для ускоренного отслеживания реализации КПК ООН в Центральной Азии была запущена в ноябре 2023 года. Деятельность Платформы будет сосредоточена на нескольких тематических областях: превентивные меры против коррупции; предупреждение коррупции в корпоративном и частном секторах и борьба с ней; возвращение активов и международное сотрудничество; криминализация коррупции и расследование коррупционных правонарушений. ///nCa, 3 апреля 2024 г.