В октябре 2024 года в Туркменистане пройдут Дни культуры России

14 марта 2024 года состоялась рабочая встреча Посла Туркменистана в Российской Федерации Эсена Айдогдыева с заместителем министра культуры Российской Федерации Андреем Владимировичем Малышевым.

В ходе встречи стороны обсудили сегодняшний уровень и перспективные направления отношений в сфере культуры между двумя странами, сообщает Посольство Туркменистана в РФ.

Главным предметом обсуждения стали отдельные аспекты туркмено-российского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Стороны констатировали, что в рамках стратегического партнерства Туркменистана и Российской Федерации динамично развивающееся туркмено-российское сотрудничество, в частности, в культурно-гуманитарной сфере, в последнее время набирает положительный темп.

Заместитель министра культуры Малышев сообщил, что в качестве подтверждения приверженности российской стороны развитию отношений в культурно-гуманитарной сфере, министр культуры Российской Федерации О.Б. Любимова по приглашению туркменской стороны примет участие в работе Международной конференции министров культуры, посвященной 300-летнему юбилею выдающегося туркменского поэта, классика и мыслителя Востока Махтумкули Фраги, которая состоится 17-18 мая 2024 года в г. Ашхабаде.

Касаясь организации проведения Дней культуры Российской Федерации в Туркменистане в октябре 2024 года, А.Малышев особо акцентировал предложение российской стороны о включении в программу этого значимого мероприятия, кроме музыкальных и танцевальных групп, также выступления и встречи деятелей следующих направлений культуры: кинематографов, композиторов, художников, скульпторов, библиотекарей, музееведов и др.

Посол Айдогдыев проинформировал о проводимых в нынешнем году Туркменистаном широкомасштабных мероприятиях государственного и международного уровня, посвященных знаменательной дате – 300-летию со дня рождения классика туркменской литературы, выдающегося поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги, в честь которого 2024 год в Туркменистане проходит под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

На встрече посол Туркменистана в числе предусмотренных на текущий год мероприятий, касающихся двусторонних туркмено-российских отношений, особо обратил внимание на следующие мероприятия:

а) международный форум Глав государств и правительств, посвященный 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, который пройдет 11 октября 2024 года в г. Ашхабаде;

б) международная конференция министров культуры, посвященная юбилею Махтумкули Фраги, которая состоится 17-18 мая 2024 года в г. Ашхабаде;

в) международная научная конференция «Вклад туркменского поэта, философа и мыслителя Востока Махтумкули Фраги в мировую литературу», которая состоится 10 апреля 2024 года в г. Москве;

г) установка бюста Махтумкули Фраги в атриуме Библиотеки иностранной литературы имени М.И.Рудомино в г.Москве;

д) установка памятника Махтумкули Фраги в одном из центральных районов Санкт-Петербурга;

е) вопросы организации в ближайшей перспективе выставки произведений туркменских художников и скульпторов в выставочном центре Третьяковской галереи;

ж) установка памятника Ф.М. Достоевскому в мемориальном комплексе возле величественного памятника мыслителю Махтумкули Фраги, открытие которого в Ашхабаде предстоит в июне месяце 2024 года;

з) строительство нового здания Русского драматического театра им.А.С.Пушкина в Ашхабаде.

Стороны выразили удовлетворение сегодняшним уровнем отношений и высказались о необходимости полноценного использования имеющегося широкого потенциала сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. ///nCa, 16 марта 2024 г.