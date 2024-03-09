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Азербайджанский Университет ADA и Институт международных отношений МИД Туркменистана провели встречу

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Азербайджанский Университет ADA и Институт международных отношений МИД Туркменистана провели онлайн встречу. На видеоконференции выступили проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде, проректор Института Международных Отношений Гульшат Юсупова, а также посол Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисмет Гезалов и посол Туркменистана в Азербайджанской Республики Гурбанмамед Эльясов.

На встрече было отмечено, что совместная деятельность в сфере науки и образования является приоритетом в развитии сотрудничества между двумя странами. Была подчеркнута важность развития связей между высшими учебными заведениями и академиями наук двух стран. Была отмечена важность меморандума о взаимопонимании, подписанного между Университетом ADA и Институтом Международных Отношений.

При этом были проведены обсуждения в направлении взаимных визитов, организации совместных научно-практических конференций, лекций, обмена преподавателями и студентами, публикации статей, достигнута договоренность о разработке дорожной карты в этом направлении.///nCa, 9 марта 2024 г.

 

 

 

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