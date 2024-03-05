Туркменистан: Ýaş tebigatçy объявляет фотоконкурс «Вестники весны в объективе юных натуралистов» для молодежи и детей

Общественная организация Ýaş tebigatçy (“Юный натуралист”) Туркменистана рада объявить о начале нового фотоконкурса “Вестники весны в объективе юных натуралистов”!

Весна – это время пробуждения цветов и растений, возвращения перелетных птиц. Призываем всех юных натуралистов фотографировать весенние красоты и делиться своими наблюдениями!

Цель конкурса:

Привлечь внимание детей и молодежи к красоте и многообразию природы Туркменистана.

Развивать интерес к природе и бережное отношение к ней.

Повышать знания о первых признаках весны.

Формировать навыки наблюдения.

Стимулировать творческий подход к изучению природы.

Участники:

К участию в конкурсе приглашаются дети и молодежь в возрасте от 7 до 18 лет.

Фотографии могут быть как цветными, так и черно-белыми.

Каждый участник может представить не более 1 фотографий.

Призы:

Главный приз : фотосессия от самой крутой в Ашхабаде студии профессиональной фотосъемки : фотосессия от самой крутой в Ашхабаде студии профессиональной фотосъемки ms studio

Все участники получат сертификат участия.

Сроки проведения:

Прием заявок : с 4 марта по 15 апреля 2024 года.

Подведение итогов: 20 апреля 2024 года.

Как принять участие:

Снять из окна, во дворе дома/школы, у кормушки, на природе первых весенних цветов, птиц, других признаков весны (проталины, набухающие почки, журчание ручьев). Опубликовать в Instagram сторис/рилс/пост Подписаться на @yashtebigatchy, @mirzoev.sergey и отметить #ВестникиВесны или #BaharBuşlukçylary

Дополнительные требования:

Фотографии должны быть хорошего качества, без применения фотошопа и других редакторов.

Фотографии должны быть сделаны в Туркменистане в 2024 году.

Фотографии должны быть авторскими и не должны нарушать авторские права других лиц.

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать фотографии участников в своих информационных материалах.

/// Ýaş tebigatçy (“Юный натуралист”) Туркменистана