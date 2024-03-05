Туркменистан: Ýaş tebigatçy объявляет фотоконкурс «Вестники весны в объективе юных натуралистов» для молодежи и детей

Общественная организация Ýaş tebigatçy (“Юный натуралист”) Туркменистана рада объявить о начале нового фотоконкурса “Вестники весны в объективе юных натуралистов”!
Весна – это время пробуждения цветов и растений, возвращения перелетных птиц. Призываем всех юных натуралистов фотографировать весенние красоты и делиться своими наблюдениями!
Цель конкурса:
- Привлечь внимание детей и молодежи к красоте и многообразию природы Туркменистана.
- Развивать интерес к природе и бережное отношение к ней.
- Повышать знания о первых признаках весны.
- Формировать навыки наблюдения.
- Стимулировать творческий подход к изучению природы.
Участники:
- К участию в конкурсе приглашаются дети и молодежь в возрасте от 7 до 18 лет.
- Фотографии могут быть как цветными, так и черно-белыми.
- Каждый участник может представить не более 1 фотографий.
Призы:
- Главный приз: фотосессия от самой крутой в Ашхабаде студии профессиональной фотосъемки ms studio.
- Все участники получат сертификат участия.
Сроки проведения:
- Прием заявок: с 4 марта по 15 апреля 2024 года.
- Подведение итогов: 20 апреля 2024 года.
Как принять участие:
- Снять из окна, во дворе дома/школы, у кормушки, на природе первых весенних цветов, птиц, других признаков весны (проталины, набухающие почки, журчание ручьев).
- Опубликовать в Instagram сторис/рилс/пост
- Подписаться на @yashtebigatchy, @mirzoev.sergey и отметить #ВестникиВесны или #BaharBuşlukçylary
Дополнительные требования:
Фотографии должны быть хорошего качества, без применения фотошопа и других редакторов.
Фотографии должны быть сделаны в Туркменистане в 2024 году.
Фотографии должны быть авторскими и не должны нарушать авторские права других лиц.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать фотографии участников в своих информационных материалах.
/// Ýaş tebigatçy (“Юный натуралист”) Туркменистана