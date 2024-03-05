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Туркменистан: Ýaş tebigatçy объявляет фотоконкурс «Вестники весны в объективе юных натуралистов» для молодежи и детей

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Общественная организация Ýaş tebigatçy (“Юный натуралист”) Туркменистана рада объявить о начале нового фотоконкурса “Вестники весны в объективе юных натуралистов”!

Весна – это время пробуждения цветов и растений, возвращения перелетных птиц. Призываем всех юных натуралистов фотографировать весенние красоты и делиться своими наблюдениями!

Цель конкурса:

  • Привлечь внимание детей и молодежи к красоте и многообразию природы Туркменистана.
  • Развивать интерес к природе и бережное отношение к ней.
  • Повышать знания о первых признаках весны.
  • Формировать навыки наблюдения.
  • Стимулировать творческий подход к изучению природы.

Участники:

  • К участию в конкурсе приглашаются дети и молодежь в возрасте от 7 до 18 лет.
  • Фотографии могут быть как цветными, так и черно-белыми.
  • Каждый участник может представить не более 1 фотографий.

Призы:

  • Главный приз: фотосессия от самой крутой в Ашхабаде студии профессиональной фотосъемки ms studio.
  • Все участники получат сертификат участия.

Сроки проведения:

  • Прием заявок: с 4 марта по 15 апреля 2024 года.
  • Подведение итогов: 20 апреля 2024 года.

Как принять участие:

  1. Снять из окна, во дворе дома/школы, у кормушки, на природе первых весенних цветов, птиц, других признаков весны (проталины, набухающие почки, журчание ручьев).
  2. Опубликовать в Instagram сторис/рилс/пост
  3. Подписаться на @yashtebigatchy, @mirzoev.sergey и отметить #ВестникиВесны или #BaharBuşlukçylary

Дополнительные требования:

Фотографии должны быть хорошего качества, без применения фотошопа и других редакторов.

Фотографии должны быть сделаны в Туркменистане в 2024 году.

Фотографии должны быть авторскими и не должны нарушать авторские права других лиц.

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать фотографии участников в своих информационных материалах.

/// Ýaş tebigatçy (“Юный натуралист”) Туркменистана

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