Туркменистан и ОАЭ конкретизируют направления энергетического сотрудничества – на повестке разработка третьего этапа месторождения Галкыныш, строительство газотранспортной инфраструктуры, сокращение выбросов метана

Туркменистан приглашает инвесторов из ОАЭ в освоение третьего этапа одного из крупнейших в мире газовых месторождений Галкыныш, а также в проекты создания газотранспортной инфраструктуры для поставок туркменского газа на зарубежные рынки.

Соответствующие договоренности были закреплены в меморандумах, подписанных в ходе двухдневного визита Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Объединённые Арабские Эмираты 4-5 января 2023 года.

Государственный концерн «Türkmengaz» и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подписали Меморандум о взаимопонимании.

Меморандум нацелен на привлечение определённых стратегических партнёров:

для освоения III этапа месторождения «Galkynyş» (третий этап станет источником поставок газа в газопровод Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия)

для их возможного участия в реализации энергетических проектов, касающихся строительства газопроводной инфраструктуры, предназначенной для поставок природного газа в страны региона и другие государства

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В ходе визита Аркадаг Бердымухамедов встретился в Дубаи с председателем совета директоров компании «Dragon Oil» Сайедом Аль Тайером. По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmennebit» и компанией «Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd.».

Аркадаг Бердымухамедов подчеркнул, что в числе первоочередных задач, поставленных перед ТЭК Туркменистана – увеличение объёмов добычи и переработки нефти и природного газа, а также экспорта туркменских энергоносителей и готовой нефте- и газохимической продукции.

В основе проводимой Туркменистаном энергетической политики, призванной поставить богатства нашей страны на службу всему человечеству, сказал он.

В этом контексте Бердымухамедов упомянул проект строительства газопровода ТАПИ (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия), призванный придать мощный импульс социально-экономическому развитию всего азиатского региона. Источником для обеспечения поставок газа в газопровод ТАПИ станет третий этап разработки месторождения Галкыныш.

О месторождении Галкыныш: «OGT 2023: Валовая добыча газа на месторождении Галкыныш может достигнуть 200 млрд.кубометров газа в год» https://www.newscentralasia.net/2023/10/26/ogt-2023-turkmenistan-galkynysh-ru/

В данной связи Туркменистан приглашает партнёров и инвесторов из ОАЭ к участию в реализации новых энергетических проектов, касающихся строительства газопроводной инфраструктуры, предназначенной для поставок природного туркменского газа в страны региона и другие государства.

Компания «Dragon Oil», головной офис которой расположен в городе Дубай (ОАЭ), работает в Туркменистане с 2000 года на основе Соглашения о разделе продукции.

Главной сферой её деятельности является добыча углеводородов на договорной территории «Çeleken» в Каспийском море. За эти годы компания инвестировала значительные средства в разведку и разработку месторождений, в частности, «Jeýtun» и «Jygalybeg».

Недавно компания «Dragon Oil» открыла свой новый офис в Ашхабаде, который является крупнейшим региональным офисом.

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На полях визита Государственный концерн «Türkmengaz» и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключили Меморандум о сотрудничестве.

Целью документа является намерение Сторон изучить потенциальные возможности научно-технического и экономического взаимовыгодного сотрудничества в области сокращения выбросов метана в атмосферу.

Как известно, в ходе 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) Туркменистан заявил о присоединении к Глобальному метановому обязательству.

В связи с присоединением к Парижскому соглашению в Туркменистане был принят ряд соответствующих государственных программ, в том числе Национальная стратегия по изменению климата, согласно которым проводятся мероприятия, нацеленные на снижение и искоренение негативных последствий выбросов метана в атмосферу.

В частности, Туркменистан проводит целенаправленную работу по внедрению и использованию современных экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, прежде всего в нефтегазовой, транспортной, электроэнергетической сферах, агропромышленном комплексе, строительной индустрии и т.д.

В этом плане опыт ADNOC может внести положительный вклад в достижение «зеленых» целей Туркменистана в ТЭК.

ADNOC заслужила репутацию как ведущего производителя энергии с низкой углеродоемкостью. В период 2018-2021 годов компания добились сокращения абсолютных выбросов почти на 10% благодаря систематическому сокращению сжигания газа на факелах и внедрению мер по повышению энергоэффективности. Также у компании имеется четкая дорожная карта по снижению интенсивности выбросов примерно на 25% к 2030 году.

Напомним также, что Dragon Oil планирует полностью прекратить сжигание попутного нефтяного газа на месторождениях в Туркменистане к 2027 году.

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Энергетическое сотрудничество – один из важнейших пунктов в повестке дня туркмено-эмиратского сотрудничества.

В феврале 2023 года Национальный лидер Туркменистана, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов посетил ОАЭ.

Национальный лидер Туркменистана посетил ОАЭ 11-12 февраля 2023 года – Принята совместная декларация: https://www.newscentralasia.net/2023/02/13/natsionalnyy-lider-turkmenistana-posetil-oae-11-12-fevralya-2023-goda-prinyata-sovmestnaya-deklaratsiya/

Тогда в ходе визита были подписаны меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере между Туркменгазом и ADNOC, а также совместная декларация, в которой обозначен намерения Туркменистана и ОАЭ развивать сотрудничество в ряде отраслей, в том числе в энергетической сфере.

Очевидно, что договорённости, достигнутые в ходе нынешнего визита Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в ОАЭ, конкретизировали содержание ранее достигнутых соглашений, заложив фундамент для скорейшей их практической реализации. ///nCa, 6 января 2024 г.