Dragon Oil полностью прекратит сжигать газ на факелах на месторождениях в Туркменистане к 2027 году – Али Аль-Джарван

В ближайшие несколько лет дубайская компания Dragon Oil планирует полностью прекратить сжигание попутного нефтяного газа на месторождениях своих зарубежных активов в Туркменистане, Ираке и Египте.

Об этом генеральный директор Dragon Oil Али Рашид Аль-Джарван заявил во время подписания Хартии о декарбонизации нефти и газа во время Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (COP 28), сообщает бизнес-издание Zawya.

«Подписание Хартии свидетельствует о том, что нефтяная промышленность, и наша компания в частности, движется к новым горизонтам устойчивого развития», – сказал Аль-Джарван.

Dragon Oil является одной из первых компаний в мире, разработавших политику прекращения сжигания газа на своих месторождениях.

«Компания планирует полностью прекратить сжигание попутного нефтяного газа в Египте и Ираке в течение 2025 года, в то время как в Туркменистане Dragon Oil полностью прекратит сжигание ПНГ к 2027 году», – подчеркнул глава компании.

Аль-Джарван объяснил, что для поддержки достижения этой цели усилия компании будут по-прежнему ориентированы на конкретные действия, чтобы помочь ускорить энергетический переход. В этих целях Dragon Oil будет инвестировать в энергетические системы будущего и технологии с отрицательными выбросами, чтобы способствовать достижению климатической нейтральности к 2050 году.

Также, гендиректор Dragon Oil рассказал о том, что Хартия соответствует пяти инициативам, выдвинутым компанией во время COP 28, которые направлены на сокращение выбросов, использование солнечной энергии в производственных областях, защиту морской среды, сохранение коралловых рифов, обслуживание морских платформ и другое.

О том что, компания Dragon Oil планирует переход на нулевое сжигание газа в Туркменистане к 2027 году было заявлено Али Аль-Джарваном на конференции «Нефть и Газ Туркменистана 2023» в Ашхабаде в октябре этого года.

«В настоящее время мы используем 70 % добываемого нами газа, но через три года мы надеемся достичь 100 %-ной отметки, что сделает нашу добычу углеводородов экологически безопасной для Туркменистана», – сказал руководитель Dragon Oil, выступая на форуме.

50 нефтегазовых компаний со всего мира присоединились к Хартии о декарбонизации нефти и газа. На их долю приходится более 40 % мировой добычи нефти, при этом национальные нефтяные компании представляют более 60% подписавшихся сторон – это самое большое число ННК за всю историю, взявшие на себя обязательства по декарбонизации.

Хартия обязует подписантов приблизиться к нулевым выбросам к 2050 году, в том числе свести к нулю выбросы метана, отказаться от регулярного сжигания газа на факелах к 2030 году и продолжить работу над передовыми отраслевыми практиками по сокращению выбросов. ///nCa, 9 декабря 2023 г.