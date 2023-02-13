Национальный лидер Туркменистана посетил ОАЭ 11-12 февраля 2023 года – Принята совместная декларация

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Национальный лидер Туркменистана, председатель Народного совета (Халк Маслахаты) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил ОАЭ 11-12 февраля 2023 года.

Аркадаг провел встречи с высшим руководством ОАЭ и обменялся мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего и международного характера. По итогам визита была опубликована совместная декларация.

Встречи на высоком уровне

Встреча с президентом шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном состоялась во дворце Каср аль-Шати 11 февраля. Аркадаг Бердымухамедов выразил соболезнования в связи с печальной кончиной шейхи Марьям Аль Фаласи, матери супруги президента ОАЭ.

Шейх Мохаммед и Аркадаг обсудили перспективы дальнейшего усиления связей между двумя странами и пути укрепления сотрудничества на общее благо их двух народов.

По данным информационного агентства ОАЭ WAM, на встрече присутствовали Шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, заместитель председателя Кабинета министров, министр по делам Аппарата Президента; шейх Мухаммед бен Хамад бен Тахнун Аль Нахайян, советник по особым делам при Президентском аппарате; доктор Султан бен Ахмед Аль Джабер, министр промышленности и передовых технологий, Мохаммед Саиф Аль Сувайди, генеральный директор Фонда развития Абу-Даби, и Ахмед Аль Хей Аль Хамели, посол ОАЭ в Туркменистане.

Также присутствовала сопровождавшая Бердымухамедова делегация, в состав которой вошли вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и ряд высокопоставленных туркменских чиновников.

Также состоялась встреча с заместителем Председателя Кабинета Министров Объединённых Арабских Эмиратов, министром по делам Аппарата Президента Шейхом Мансуром бин Зайедом Аль Нахайяном.

Шейх Мансур рассказал о многих важных возможностях развития, предоставляемых сотрудничеством между ОАЭ и Туркменистаном, учитывая богатый экономический потенциал двух стран.

Он отметил важность расположения Туркменистана, его многочисленных ресурсов и многообещающей инвестиционной среды, которую страна предлагает, особенно в нефтяной, газовой, нефтехимической и обрабатывающей промышленности.

Он подчеркнул важность участия частного сектора ОАЭ в развитии двусторонних отношений.

В ходе встреч стороны обсудили укрепление сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, финансовых и банковских услуг, в транспортном секторе. Также были затронуты перспективы расширения и консолидации взаимодействия в различных областях инвестирования, экономики и развития.

Национальный лидер туркменского народа высоко оценил ключевую роль ОАЭ в инвестиционной и экономической сферах, развитие инфраструктуры и большой экономический потенциал страны.

На встрече присутствовали вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и несколько высокопоставленных туркменских чиновников. Со стороны ОАЭ во встрече приняли участие д-р Султан бин Ахмед Аль-Джабер, министр промышленности и передовых технологий, Абдулла бин Султан бин Авад аль-Нуайми, министр юстиции, и несколько официальных лиц ОАЭ.

Посещение Большой мечети Шейха Зайда

Аркадаг Бердымухамедов посетил Большую мечеть шейха Зайда в рамках своего официального визита в ОАЭ.

Его сопровождали Ахмед Аль Хей Аль Хамели, посол ОАЭ в Туркменистане, Мохаммед Саид Аль Арики, посол ОАЭ в Казахстане, и сопровождающая его делегация.

Аркадаг и сопровождающая его делегация начали осмотр храмового комплекса с посещения мавзолея покойного шейха Зайда бен Султана Аль Нахайяна.

Гостей во время экскурсии сопровождал доктор Юсиф Аль Обайдли, генеральный директор Центра Большой мечети Шейха Зайда. В частности, он рассказал делегации о благородном послании Большой мечети Шейха Зайда, которое пропагандирует практику терпимости и открытости миру. Также гости ознакомились с историей мечети и эстетическими особенностями исламского искусства и архитектуры, которые проявляются в каждом уголке этого грандиозного сооружения.

В конце визита Аркадагу подарили книгу, изданную Центром, под названием “Дома Бога”. Издание повествует о местах поклонения в истории ислама, включая Большую мечеть Шейха Зайда. Аркадаг Бердымухамедов обратился к главному муфтию Туркменистана с просьбой разместить данный труд в большой мечети города Аркадаг, нового административного центра Ахалского велаята.

Национальный лидер Туркменистана подарил экземпляр Священного Корана и молитвенный коврик руководству Центра Большой мечети Шейха Зайда.

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Утренняя прогулка, велопробег и беседа с вице-премьером Мередовым

В последний день визита Аркадаг прогулялся по пляжу и отправился на велосипедную прогулку вместе с членами своей делегации.

Позже утром глава Халк Маслахаты за чашкой чая пообщался с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Р.Мередовым и А.Беглиевым, отметив, что в ОАЭ применяются лучшие мировые практики и достижения в области природного и парково-ландшафтного дизайна.

При этом подчёркивалась важность изучения накопленного Объединёнными Арабскими Эмиратами опыта в развитии туризма. Активное использование инновационных технологий и мирового опыта в развитии санаторно-туристической индустрии в НТЗ «Аваза» обеспечит эффективность проводимых мероприятий в данной сфере.

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Встречи на уровне делегаций, подписание документов

Представители делегации Туркменистана провели встречи с руководителями Фонда развития Абу-Даби, Masdar, ADNOC и портовых компаний Абу-Даби.

В рамках встреч в ряду основных вопросов по важнейшим направлениям сотрудничества состоялось обсуждение возможностей наращивания контактов в области инвестиций, перспектив сотрудничества в топливно-энергетической отрасли, рационального использования возобновляемых источников энергии, наращивания взаимодействия в вопросах развития портовой инфраструктуры.

Стороны обменялись мнениями относительно нынешнего состояния и перспектив успешно развивающихся на двусторонней и многосторонней основе межгосударственных связей. Отметив стремительный характер туркмено-эмиратских отношений, а также приверженность обоих государств миролюбивой внешней политике, стороны подтвердили готовность к расширению контактов.

Представители ОАЭ выразили огромную заинтересованность в участии в проектах, реализуемых в нашей стране, которые призваны обеспечить инновационное развитие национальной экономики и рост благополучия всего туркменского народа.

В рамках встреч состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере между Государственным концерном «Türkmengaz» и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) и Соглашение об условиях и порядке открытия и ведения корреспондентского счёта между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Первым банком Абу-Даби (First Abu Dhabi bank).

Сотрудничество в строительстве большой мечети в городе Аркадаг

12 февраля муфтий Туркменистана и главный специалист Экономического общества “Алтын” посетили мечеть Шейха Зайда в городе Абу-Даби, которую накануне посетил Аркадаг.

Следует напомнить, что в Туркменистане продолжается первый этап строительства нового современного административного центра Ахалского велаята – города Аркадаг, где будет возведена Главная мечеть. Инициатором строительства как города, так и мечети является председатель Халк Маслахаты Туркменистана Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов, который предъявляет большие требования к качеству строительных материалов, дизайну и работам. Поэтому подробное знакомство с мечетью Шейха Зайда имеет большое значение с точки зрения обмена опытом и идеями с экспертами из Объединенных Арабских Эмиратов.

Муфтий Туркменистана и главный специалист Экономического общества “Алтын” в ходе осмотра мечети получили ответы на интересующие их вопросы, связанные с архитектурными и техническими особенностями, ландшафтным дизайном, дизайном интерьера и экстерьера, освещением и т.д.

Представители ОАЭ выразили готовность оказать помощь и консультации в строительстве Главной мечети Ахалского велаята, а также поделиться своим опытом.

По итогам официального визита Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Объединенные Арабские Эмираты была принята Совместная декларация.

В тот же день Аркадаг вернулся в Ашхабад.

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Совместная Декларация Туркменистана и Объединённых Арабских Эмиратов

Туркменистан и Объединённые Арабские Эмираты приняли Совместную Декларацию Туркменистана и Объединённых Арабских Эмиратов и, исходя из стремления к дальнейшему укреплению и углублению всесторонних связей на основе общности дружественных народов двух государств, заявили о нижеследующем:

1. По приглашению Президента Объединённых Арабских Эмиратов Шейха Мохаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна состоялся визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Объединённыe Арабские Эмираты, в ходе которого состоялись встречи с Президентом Объединённых Арабских Эмиратов Шейхом Мохаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном и заместителем Председателя Кабинета Министров Объединённых Арабских Эмиратов, министром по делам Аппарата Президента Шейхом Мансуром бин Зайедом Аль Нахайяном.

2. Во время переговоров, которые проходили в атмосфере доверия и дружбы, состоялся обмен мнениями по всему комплексу вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в энергетической области.

3. Стороны согласились, что крупные нефтегазовые компании Объединённых Арабских Эмиратов примут активное участие в освоении очередных этапов супергигантского месторождения «Galkynyş» в Туркменистане. В этом контексте Стороны приветствовали подписание в ходе визита Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере между Государственным концерном «Türkmengaz» и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC).

Стороны подчеркнули необходимость реализации положений Меморандума, направленных на укрепление сотрудничества между ГК «Türkmengaz» и ADNOC в изучении перспектив потенциальных энергетических проектов в Туркменистане, совместной разработке углеводородных ресурсов с последующим маркетингом продукции, а также развития газотранспортной инфраструктуры.

4. Стороны, отметив важность развития сотрудничества в сфере энергетики, подчеркнули особое значение поставок туркменского природного газа на мировые рынки.

В этих целях Стороны поддерживают совместную деятельность и проекты в нефтегазовой сфере, включая инвестиционную деятельность.

При этом Стороны согласились активизировать сотрудничество в области возобновляемых источников и поддерживать в этой области разные инициативы и проекты.

5. Стороны выразили готовность принять необходимые меры для развития и укрепления научного, технического и экономического сотрудничества в области энергетики, в частности, по поставке и транспортировке энергетических ресурсов на взаимовыгодной основе.

6. Стороны отметили значимость создания взаимовыгодных экономических, правовых и технических условий для развития энергетического потенциала Туркменистана и диверсификации энергопоставок. В этом контексте Стороны подчеркнули важность разработки энергетических ресурсов для обеспечения энергетической безопасности в регионах Центральной и Южной Азии, а также Ближнего и Среднего Востока.

7. Учитывая большой потенциал двух государств в транспортно-логистической области, Стороны отметили особое значение развития сотрудничества в сфере транспорта.

8. В целях расширения сотрудничества в области транспорта и использования транзитного потенциала двух государств Стороны подчеркнули важность мультимодальных перевозок, осуществляемых по маршруту между Каспийским и Ближневосточным регионами.

9. Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность Президенту Объединённых Арабских Эмиратов Шейху Мохаммеду бин Зайеду Аль Нахайяну за гостеприимство и тёплый приём и от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова пригласил его посетить Туркменистан в удобное для него время.

г. Абу-Даби, 12 февраля 2023 года.

/// nCa, 13 февраля 2023 г. (источник фото – TDH)