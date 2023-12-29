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Компания Dragon Oil открыла свой крупнейший региональный офис в Туркменистане

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Нефтяная компания Dragon Oil, полностью принадлежащая правительству Дубая, открыла свой крупнейший зарубежный региональный офис в Ашхабаде, столице Туркменистана, сообщает официальное информационное агентство ОАЭ WAM.

На церемонии открытия присутствовали председатель Государственного концерна «Туркменнефть» Гуванч Агаджанов, Рашид Аль Джарван, генеральный директор Dragon Oil, Максат Пирлиев, генеральный директор NAPECO, заместитель посла ОАЭ в Туркменистане Сулейман Аль Захми, высокопоставленные представители компаний Petronas Turkmenistan, Mitro International и др.

Новый офис представляет собой важный шаг для компании в достижении поставленных стратегических целей, таких как выход на рынок голубого водорода к 2029 году и увеличение инвестиций за счет расширения нефтедобывающих мощностей на туркменском рынке, реализация проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии.

Dragon Oil стремится нарастить добычу, которая в настоящее время составляет 180 000 баррелей, до 250 000 баррелей в сутки до конца 2025 года, и Туркменистан уделяет большое внимание этому ожидаемому росту, отмечает источник.

Как подчеркнул Аль Джарван на церемонии, «открытие регионального офиса компании в Туркменистане является результатом более чем 20-летнего присутствия здесь. Сегодня мы открываем новую главу серьезного и плодотворного сотрудничества между нашими двумя странами, и это также является подтверждением стратегического партнерства, которое объединяет нас».

«Туркменистан – одна из старейших стран, в которой была обнаружена нефть. Это богатая страна, обладающая огромными запасами нефти и газа. Это важное направление в нефтяном секторе. Благодаря новому офису мы стремимся расширить сотрудничество. Более того, это настоящий пример крепкой дружбы, объединяющей ОАЭ и Туркменистан, которая развивается быстрыми темпами», – добавил он.

По словам главы Dragon Oil, в новом офисе созданы все необходимые условия для работы и интегрированного управления со стороны всех подразделений компании для обеспечения бесперебойной работы. Численность персонала компании в Туркменистане достигла 2000 сотрудников, отметил Аль-Джарван.

Он также подчеркнул, что деятельность Dragon Oil в Туркменистане будет сосредоточена на увеличении добычи нефти и полномпрекращении сжигания газа к 2027 году, что будет способствовать сокращению выбросов углекислого газа, помимо усилий, связанных с защитой морской среды. ///nCa, 29 декабря 2023 г.

 

 

 

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