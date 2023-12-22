Товарный импорт в Великобританию из Туркменистана вырос на 500% – Департамент бизнеса и торговли

Общий объем товарооборота между Великобританией и Туркменистаном за период с июля 2022 по июнь 2023 года составил 64 млн фунтов стерлингов, увеличившись на 48,8%, или на 21 млн фунтов стерлингов в текущих ценах по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет. Такие данные приведены в информационном бюллетене по торговле и инвестициям, выпущенном Британским департаментом бизнеса и торговли.

За отчетный период общий объем экспорта Королевства в Туркменистан составил 48 миллионов фунтов стерлингов (рост на 29,7%, или на 11 миллионов фунтов стерлингов в текущих ценах, по сравнению с периодом июль 2021 года – июнь 2022 года).

Из всего стоимостного объема экспорта в Туркменистан на долю товаров приходится 23 миллиона фунтов стерлингов (47,9%) и 25 миллионов фунтов стерлингов (52,1%) – на долю услуг.

Импорт из Туркменистана в Великобританию увеличился на 166,7%, достигнув 16 млн фунтов стерлингов (рост на 10 млн фунтов стерлингов в текущих ценах по сравнению с периодом с июля 2021 по июнь 2022 года).

В структуре импорта из Туркменистана стоимость импортируемых товаров составляет 12 миллионов фунтов стерлингов (75%), а стоимость услуг – 4 миллиона фунтов стерлингов (25%).

За отчетный период импорт товаров из Туркменистана в Великобританию вырос на 500,0% или на 10 млн фунтов стерлингов в текущих ценах, в то время как импорт услуг из Туркменистана в Великобританию изменился менее чем на 1 млн фунтов стерлингов в текущих ценах.

В товарном экспорте из Великобритании в Туркменистан преобладают товары следующих групп: химикаты, общепромышленное оборудование.

В номенклатуре импорта из Туркменистана в Великобританию доминируют такие товарные группы, как неорганические химикаты, механические электрогенераторы, общепромышленное оборудование, металлическая руда и лом, чистящие средства.

С полным статистическим обзором туркмено-британского товарооборота можно ознакомиться здесь: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/658057bd83ba38000de1b7ad/turkmenistan-trade-and-investment-factsheet-2023-12-21.pdf ///nCa, 22 декабря 2023 г.