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Афганистан и Узбекистан продлили соглашение о покупке электроэнергии

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В пятницу, 15 декабря 2023 года, Афганистан и Узбекистан продлили годовое соглашение о покупке электроэнергии на 2024 год, сообщает Da Afghanistan Breshna Sherkat, крупнейшая электроэнергетическая компания Афганистана.

Продленное соглашение было подписано на полях визита генерального директора Da Afghanistan Breshna Sherkat Мохаммад Ханифа Хамзы и его сопровождающей технической делегации в Ташкент. Объем поставок не раскрывается.

Афганская делегация провела встречи с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамаҳмудовым и генеральным директором Национальной электрической компании (NEGO) Дадажаном Исакуловым.

Во время встречи Генеральный директор DABS выразил благодарность за сотрудничество Узбекистана и обозначил такие вопросы, как увеличение объема электроэнергии, снижение тарифов, облегчение получения виз для технического персонала Breshna Sherkat и продвижение проекта электростанции Сурхан-Пуль-е-Хумри. Кроме того, он подчеркнул технические ограничения, препятствующие оптимальному снабжению электроэнергией афганских общественных, промышленных, коммерческих и государственных объектов.

В ответ Мирзамахмудов признал временные проблемы с поставками в Узбекистане из-за технических неполадок, которые решаются экстренными мерами и модернизацией электростанций. Он подтвердил приверженность Узбекистана поставкам электроэнергии в Афганистан после решения этих временных сложностей.

Мирзамахмудов выразил заинтересованность Узбекистана в покупке угля и нефти из Афганистана.

Между тем, другим важным поставщиком электроэнергии является Туркменистан. Недавно в Кабуле с визитом побывал начальник Управления международных электроэнергетических проектов по направлению Туркменистан-Афганистан-Пакистан Министерства энергетики Туркменистана Мырат Артыков. Он встретился с исполняющим обязанности министра энергетики и водных ресурсов Афганистана Абдул Латиф Мансуром. Одна из целей визита – урегулирование вопросов, связанным с продлением контракта на поставки туркменской электроэнергии в Афганистан. ///nCa, 18 декабря 2023 г.

 

 

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