В Мары проходит Туркмено-иранская выставка декоративно-прикладного и мозаичного искусства

14 декабря в Марыйском велаяте открылась совместная выставка декоративно-прикладного и мозаичного искусства Туркменистана и Исламской Республики Иран. Это мероприятие стало очередным шагом в укреплении многосторонних отношений между двумя странами, которые имеют долгую историю добрососедства, сообщает TDH.

Торжественное открытие выставки состоялось в историко-краеведческом музее Марыйского региона. В церемонии приняли участие представители Министерства культуры Туркменистана, профильных учреждений, широкой общественности, СМИ, деятели культуры и искусства.

Делегацию ИРИ представляли творческие коллективы, мастера народных ремёсел, мозаичного и декоративно-прикладного искусства.

Выступившие на церемонии открытия Посол Ирана в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани и атташе по культуре и руководитель Культурного центра при Посольстве ИРИ в Ашхабаде Навид Расули отметили, что нынешняя акция нацелена на упрочение дружбы, взаимопонимания и доверительного диалога туркменского и иранского народов, имеющих давнюю историю добрососедских отношений.

Выставка демонстрирует многообразие произведений декоративно-прикладного творчества, керамику и скульптуры, работы мастеров кисти и холста, народных ремёсел, в том числе ковры, кошмы, гобелены, образцы одежды и другие предметы традиционного быта и уклада жизни туркмен.

Особой популярностью у посетителей пользовались изделия изящной посуды с ручной росписью в технике «минакари» и мозаикой «хатамкари», живописные картины, уникальные книжные издания, образцы одежды и сувениры, музыкальные инструменты, которые раскрывают богатую историю и искусство иранского народа.

В рамках выставки состоялся мастер-класс по мозаичному искусству, где участникам рассказали об азах изготовления мозаики и её роли в иранской культуре.

В рамках культурной программы делегация Ирана посетила с экскурсией историко-культурный государственный заповедник «Ниса». Также будет организован визит в историко-культурный государственный заповедник Древний Мерв и осмотр достопримечательностей Ашхабада.///nCa, 15 декабря 2023 г. (Фото – TDH)