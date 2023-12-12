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Азербайджанский грузоперевозчик запускает новый сервис, связывающий Центральную Азию и Европу

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ADY Container, дочерняя компания ЗАО “Азербайджанские железные дороги”, в партнерстве с судоходным гигантом COSCO Shipping Lines запустила новый контейнерный сервис, соединяющий порты Актау (Казахстан), Туркменбаши (Туркменистан) и Констанца (Румыния). Это событие знаменует собой значительное развитие региональной торговли и транспорта, предлагая более быстрый и эффективный маршрут между Центральной Азией и Европой.

COSCO Shipping Lines  – китайская компания по международным контейнерным перевозкам и судоходству. Ее материнской компанией является китайская государственная компания COSCO Shipping, это мировой лидер в секторе навалочных грузов, входит в число 10 крупнейших мировых контейнерных операторов.

В соответствии с соглашением, ADY Container будет осуществлять железнодорожные перевозки контейнерных поездов из Актау и Туркменбаши через Каспийское море в грузинский порт Поти. COSCO Shipping Lines из Поти возьмет на себя перевозку контейнеров морским путем в Констанцу.

Этот новый маршрут предлагает ряд преимуществ:

  • Улучшенная целостность цепочки поставок: маршрут устранит сбои и обеспечит бесперебойный поток грузов.
  • Сокращенное время транзита: маршрут соединяет ключевые рынки Центральной Азии и Европы, предлагая более быструю альтернативу.
  • Повышенная эффективность: маршрут обеспечивает надежное и экономичное логистическое решение.

Эта инициатива знаменует собой важный шаг на пути реализации проекта международного транзитно-транспортного маршрута “Каспийское море – Черное море”. Этот коридор, впервые предложенный в 2018 году, призван соединить Каспийское и Черное моря через Азербайджан и Грузию, способствуя торгово-экономическому сотрудничеству между регионами. ///nCa, 12 декабря 2023 г.

 

 

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