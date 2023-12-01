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Туркменистан предпринимает шаги по институционализации в сфере авиационной безопасности

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Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев в ходе заседания правительства в четверг, 30 ноября, доложил о предпринимаемых практических шагах по усилению безопасности гражданской авиации.

В частности, в настоящее время ведется подготовка Государственной программы по обеспечению авиационной безопасности гражданской авиации Туркменистана и работа по созданию Межведомственной комиссии по авиационной безопасности гражданской авиации страны.

Данная работа направлена на обеспечение высокого уровня безопасности, стабильности и эффективности полётов в соответствии со стандартами, опытом и практиками Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на важности принятия необходимых мер по налаживанию на должном уровне деятельности транспортно-коммуникационного комплекса.

В данном контексте значимым вопросом является обеспечение авиационной безопасности гражданской авиации, продолжил глава Туркменистана, распорядившись при подготовке Государственной программы в этой области руководствоваться требованиями международной авиационной деятельности. ///nCa, 1 декабря 2023 г. 

 

 

 

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