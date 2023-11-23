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Президент Туркменистана принял вновь назначенного Посла Малайзии

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В среду, 22 ноября, Президент Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного Посла Малайзии в Туркменистане Мохда Сухаими Бин Ахмад Таджуддина.

В ходе встречи Президент Бердымухамедов подчеркнул, что Малайзия является одним из важнейших партнёров Туркменистана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Межгосударственные отношения, основанные на принципах обоюдного уважения, дружбы и понимания, в настоящее время обретают новый смысл.

Также отмечалось успешное последовательное укрепление политического взаимодоверия между Туркменистаном и Малайзией, в том числе в рамках международных организаций, таких как ООН, Движение неприсоединения, ОИС и другие.

Обмениваясь мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития туркмено-малайзийского партнёрства, стороны отметили широкие возможности для его дальнейшего наращивания в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«Говоря о двусторонних отношениях, важно отметить, что положительную динамику демонстрируют туркмено-малайзийские торгово-экономические связи. Успешно осуществляется сотрудничество в нефтегазовой отрасли», – сказал глава государства.

В качестве впечатляющего примера взаимовыгодного двустороннего партнёрства в этой сфере была приведена многолетняя успешная деятельность в Туркменистане нефтегазовой компании Малайзии «Петронас Чаригали», вносящей весомый вклад в развитие нефтегазовой промышленности страны.

На протяжении многих лет компания успешно осуществляет проекты по добыче углеводородного сырья, а также содействует подготовке высококвалифицированных туркменских специалистов в нефтегазовой отрасли.

Важной составляющей двусторонних отношений, по общему мнению, является культурно-гуманитарное сотрудничество, в частности, в сферах науки, образования и культуры.

Президент Туркменистана выразил уверенность в дальнейшем неуклонном развитии туркмено-малайзийского диалога во благо двух народов.///nCa, 23 ноября 2023 г.

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