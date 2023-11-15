Подписание Меморандума между Туркменистаном и ЮНЕП  – важный шаг на пути к созданию Регионального центра по климатическим технологиям для Центральной Азии 

13 ноября 2023 года Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Министерство охраны окружающей среды Туркменистана закрепили свое обязательство по охране окружающей среды, защите и устойчивому развитию путем подписания Меморандума о взаимопонимании (Меморандум).

Документ подписан Министром охраны окружающей среды Туркменистана г-ном Чарыгелди Бабаниязовым и г-жой Шейлой Аггарвал-Хан, Директором Подразделения по Промышленности и Экономике ЮНЕП. На церемонии подписания присутствовал г-н Раджив Гарг, Исполняющий обязанности Директора Центра и сети по климатическим технологиям (CTCN).

ЮНЕП, вспомогательный орган ООН является ведущей организацией с глобальным мандатом по сохранению, защите, улучшению и поддержке природы и природных ресурсов, включая биологическое разнообразие. Подразделение по промышленности и экономике ЮНЕП предоставляет содействие для принятия решений и изменения деловой среды, предлагая площадки для диалога и сотрудничества, инновационные варианты стратегии, пилотные проекты и креативные механизмы рынка. В то время как Министерство охраны окружающей среды Туркменистана является уполномоченным органом государственного управления в области охраны окружающей среды в стране.

Меморандум, заключенный Министерством и ЮНЕП, является значительным шагом в направлении совместных усилий для достижения общих целей в области охраны окружающей среды. Документ определяет ключевые области сотрудничества и взаимопонимания между Сторонами, подчеркивая общие цели в области сохранения, защиты, улучшения и поддержки природы и природных ресурсов, включая биологическое разнообразие, на глобальном уровне. Подписание этого Меморандума является значительным событием на пути к созданию Регионального центра по климатическим технологиям для Центральной Азии со штаб-квартирой в Туркменистане. Как ЮНЕП, так и Министерство выражают коллективное желание сотрудничать в рамках своих соответствующих полномочий для дальнейших общих целей в области охраны окружающей среды.

Этот Меморандум строится на основе договоренностей, заключенных в Меморандуме о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и ООН в Туркменистане О сотрудничестве в области смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, подписанном 11 декабря 2021 г. и соответствует Рамочному соглашению о сотрудничестве в области устойчивого развития между Правительством Туркменистана и ООН на 2021-2025 годы. ///ООН Туркменистан, 14 ноября 2023 г.