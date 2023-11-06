Президент Туркменистана посетил новую конюшню в предгорьях Копетдага и принял участие во всенародной озеленительной акции

В субботу, 4 ноября, Президент Сердар Бердымухамедов принял участие во всенародной озеленительной акции, которая прошла по всему Туркменистану.

До начала мероприятия Президент посетил новую конюшню для содержания 600 ахалтекинских скакунов, которая была построена в предгорьях Копетдага.

Главу государства здесь встретили вице-премьер Т.Атахаллыев, директор Государственного объединения «Türkmen atlary» А.Бердиев, ректор Международной академии коневодства имени Аба Аннаева П.Байрамдурдыев, вице-президент Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и Международной ассоциации «Türkmen alabaý itleri» Б.Реджепов.

Общая площадь нового объекта составляет 15,4 гектара, на территории которого разместились административное здание, ветеринарная лечебница, оснащённая передовым оборудованием и технологиями для наблюдения за состоянием здоровья коней, конюшня для 40 племенных жеребцов, 2 конюшни для племенных кобылиц по 60 денников, пять – для 88 лошадей, крытый склад для хранения корма и др.

Заслушав отчёты чиновников, Президент Сердар Бердымухамедов констатировал, что легендарные «райские» скакуны во все времена были верными спутниками туркменского народа, украшением его славной истории, подчеркнув, что в новую эпоху в стране осуществляется целенаправленная деятельность по сохранению и продолжению уникальных традиций отечественного коневодства, дальнейшему развитию этого древнего искусства.

Говоря об обучении студентов в Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, Президент подчеркнул необходимость чередования теоретических и практических занятий с работой на конюшне.

Президент поручил провести церемонию открытия конюшни в Праздник урожая, который отмечается во второе воскресенье ноября.

Затем Президент Сердар Бердымухамедов направился к месту проведения озеленительной акции – в город Аркадаг.

В экологический акции приняли участие члены Правительства, депутаты Меджлиса и члены Халк Маслахаты, руководители военных и право­охранительных органов, министерств и отраслевых ведомств, местной администрации, главы и представители зарубежных дипломатических миссий, представители средств массовой информации, общественных организаций, многочисленные жители города Аркадаг.

В ходе нынешней осенней озеленительной компании в один день по Туркменистану было высажено свыше 472000 саженцев хвойных, фруктовых и лиственных пород, а также осуществлён уход за 1,86 млн. деревьями.

По завершении озеленительной акции глава государства принял участие в праздничном садака. ///nCa, 6 ноября 2023 г. (Фото: TDH, скриншоты с туркменского ТВ)