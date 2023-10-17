XXVIII Международная конференция и выставка «Нефть и Газ Туркменистана» приветствует Baker Hughes в качестве Серебряного партнера

25-27 октября 2023 года в Ашхабаде пройдет XXVIII Международная конференция и выставка «Нефть и Газ Туркменистана» (OGT 2023). Организаторами мероприятия выступают Государственные концерны «Туркменгаз», «Туркменнебит», Торгово-промышленная палата Туркменистана и Государственная корпорация «Туркменгеология» в партнерстве с ХО «Туркмен Форум» при поддержке британской компании GaffneyCline.

Трехдневное мероприятие соберет вместе глав национальных нефтегазовых компаний, руководителей ведущих международных и финансовых организаций, представителей ведущих энергетических компаний для обсуждения решений в достижении будущего с нулевыми выбросами метана. Свое выступление подтвердили авторитетные спикеры, представляющие крупные энергетические компании и организации, среди которых Президент SPE, Медхат М. Камаль, Вице-Президент Baker Hughes, Каспийский регион, Елена Акольцева, главный руководитель Энергетического перехода COP 28 ОАЭ Саамир Эльшихаби, руководитель по глобальному развитию бизнеса компании SLB Марва Хассан, заместитель министра энергетики и водных ресурсов в Таджикистане Шарифа Худобахш и руководители других международных организаций и энергетических компаний.

Одним из партнеров данного мероприятия является Baker Hughes – технологическая компания, предоставляющая решения в сфере энергетики и промышленности по всему миру.

Диверсифицированный портфель оборудования и услуг Baker Hughes, охватывающий энергетику и промышленность, в настоящее время представлен двумя операционными сегментами:

Нефтепромысловые сервисы и оборудование (OFSE)

Предоставляет широкий спектр оборудования и услуг, как на суше, так и на шельфе, связанных с обеспечением жизненного цикла скважины – от разведки, оценки извлекаемых запасов и разработки, до добычи, восстановления и вывода скважин из эксплуатации.

OFSE также расширяет свои возможности и технологический портфель для решения задачи достижения чистых нулевых выбросов.

Промышленные и энергетические технологии (IET), объединяет следующие четыре направления:

Технологии для газовой отрасли (включая турбо-компрессорное и вращающееся оборудование под брендом Nuovo Pignone) – охватывают всю цепочку от производства газа на суше и на шельфе, до транспортировки, производства СПГ, хранения и дистрибуции.

(включая турбо-компрессорное и вращающееся оборудование под брендом Nuovo Pignone) – охватывают всю цепочку от производства газа на суше и на шельфе, до транспортировки, производства СПГ, хранения и дистрибуции. Промышленные технологии – направлены на повышение общей производительности в различных отраслях экономики, обеспечение надежного качества и безопасности.

– направлены на повышение общей производительности в различных отраслях экономики, обеспечение надежного качества и безопасности. Климатические технологические решения – обеспечивают де-карбонизацию энергетики и других трудно де-карбонизируемых отраслей; включают улавливание, утилизацию и хранение углерода, водород, производство чистой энергии и управление выбросами, в т.ч. решения по улавливанию утечек метана.

– обеспечивают де-карбонизацию энергетики и других трудно де-карбонизируемых отраслей; включают улавливание, утилизацию и хранение углерода, водород, производство чистой энергии и управление выбросами, в т.ч. решения по улавливанию утечек метана. Управление промышленными активами – включает комбинацию оборудования, программного обеспечения и аналитического компонента в целях оптимизации производственной деятельности и сокращения расходов.

В своей деятельности Baker Hughes уделяет приоритетное внимание проблематике энергетического перехода, внедряя высокоэффективные низкоуглеродные решения, которые помогут клиентам компании в достижении их собственных целей по снижению выбросов. Baker Hughes была одной из первых компаний, объявивших в январе 2019 года об обязательстве сократить углеродный след от своей деятельности на 50 процентов к 2030 году, и на 100 процентов – к 2050 году.

Baker Hughes осуществляет свою деятельность в Туркменистане в области разведки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, как на суше, так и на шельфе Каспийского моря, используя технологии безопасным и экологически чистым способом. Бурение, оценка запасов, обустройство месторождений – это только часть оказываемых компанией услуг на территории Туркменистана. Немаловажную роль играет поставка турбокомпрессорного оборудования для транспортировки газа и для других проектов – таких, как газлифтная станция на месторождении Кеймир.

Baker Hughes развивает энергетику, делая ее более безопасной, чистой и эффективной для людей и планеты.

Более подробную информацию о OGT 2023 можно найти на сайте www.ogt-turkmenistan.com

///nCa, 17 октября 2023 г. (в сотрудничестве с Turkmen Forum)