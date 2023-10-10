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На западе Туркменистана будет построена новая электростанция комбинированного цикла

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В западном регионе Туркменистана, Балканском велаяте, будет построена новая электростанция комбинированного цикла мощностью 1574 мегаватта. проект был представлен в понедельник, 9 октября, Национальному лидеру туркменского народа Аркадагу Бердымухамедову.

В настоящее время электроэнергия из Туркменистана поставляется в государства Центральной Азии, в том числе в Узбекистан, Кыргызстан, а также в Иран и Афганистан.

С вводом в эксплуатацию нового объекта мощность национальной энергосистемы ещё более возрастёт. В результате повысится надёжность энергоснабжения внутренних потребителей, а также увеличится экспортный потенциал экономики, будут созданы новые рабочие места.

Как подчеркнул Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, при строительстве энергообъектов необходимо уделить пристальное внимание внедрению современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Примером тому является построенная на базе Марыйской ГЭС комбинированная парогазовая электростанция, не имеющая аналогов в регионе. ///nCa, 10 октября 2023 г.  (Фото: стоп-кадры с новостной программы передач туркменского телевидения)

 

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