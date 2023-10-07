Реформы АБР в управлении капиталом дают доступ к новому финансированию на $100 млрд для поддержки Азиатско-Тихоокеанского региона в течение следующего десятилетия

Азиатский банк развития (АБР) сегодня одобрил реформы в управлении капиталом, которые дадут доступ к $100 миллиардам в виде новых возможностей финансирования в течение следующего десятилетия для решения одновременно возникающих в регионе кризисов. Расширение имеющихся средств будет дополнительно стимулироваться за счет мобилизации частного и внутреннего капитала для перехода от миллиардов к триллионам, необходимым для борьбы с климатическим кризисом.

Реформы были внедрены посредством обновления Cистемы достаточности капитала АБР (CAF). Они расширяют объем ежегодных новых обязательств банка до более чем $36 млрд — увеличение примерно на $10 млрд или примерно на 40%. Расширение достигается за счет оптимизации пруденциального уровня капитализации АБР с учетом его общей готовности к риску. Реформы также создают контрциклический кредитный буфер для поддержки развивающихся стран-членов АБР (РСЧ), столкнувшихся с неожиданными кризисами.

Меры, которые позволят АБР предоставить до $360 млрд собственного финансирования своим РСЧ и клиентам из частного сектора в течение следующего десятилетия, призваны обеспечить поддержание АБР кредитного рейтинга ААА и его способности предоставлять РСЧ финансирование по низкой стоимости и с длительными сроками погашения. Реформы дополнительно защищают кредитный рейтинг АБР за счет введения плана восстановления, который предотвратит эрозию капитала в периоды финансового стресса. Система достаточности капитала АБР пересматривается каждые 3 года.

«Эти важные реформы значительно расширят способность АБР поддерживать широкий спектр важнейших усилий по развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая увеличение льготных ресурсов для наших уязвимых членов», — сказал президент АБР Масацугу Асакава. «Наше сегодняшнее решение является частью ответа АБР на призыв к многосторонним банкам развития (МБР) делать больше и быстрее с нашими ресурсами. Эти ресурсы помогут региону справиться со сложным набором пересекающихся кризисов, решить проблему гендерного неравенства и удовлетворить основные потребности в контексте экзистенциальной проблемы изменения климата. Эта дополнительная заемная сила будет расширяться и использоваться в дальнейшем благодаря возобновлению усилий по мобилизации частного и внутреннего капитала и максимизации воздействия нашей работы».

Мобилизация частного капитала будет играть решающую роль в привлечении миллиардов и триллионов долларов за счет расширения участия частного сектора в программе развития. Действия на более ранних этапах помогут улучшить макроэкономическую политику, а также институциональную и благоприятную среду для инвестиций частного сектора, способствуя увеличению внутренних и иностранных инвестиций. Консультативная поддержка в середине процесса поможет создать портфели проектов и подготовить рентабельные проекты, которые могут привлечь инвестиции частного сектора. Финансирование на более поздних этапах будет структурировано таким образом, чтобы привлечь частный капитал в проекты развития, включая снижение рисков для частного сектора. Содействие на более ранних этапах и мобилизация на промежуточных и поздних этапах усилит баланс АБР, увеличивая доступные ресурсы для развития региона.

Экономики также должны мобилизовать больше налоговых поступлений, модернизировать налоговые органы посредством цифровизации и сотрудничать, чтобы обеспечить справедливую и хорошо функционирующую международную налоговую систему. Мобилизация внутренних ресурсов имеет жизненно важное значение в усилиях по решению проблемы приемлемого уровня долга и достижению Целей устойчивого развития. АБР создал Азиатско-Тихоокеанский налоговый центр в 2021 году, чтобы обеспечить открытую и инклюзивную платформу для стратегического диалога по вопросам политики, обмена знаниями и координации развития между АБР, его членами и партнерами по развитию.

Бедные и уязвимые слои населения Азиатско-Тихоокеанского региона остро подвержены возрастающим и взаимосвязанным кризисам, которые ставят под угрозу их здоровье, образование и средства к существованию. По оценкам, в 2022 году 155 миллионов человек, или 3,9% населения региона, жили в крайней нищете, и многие, особенно женщины, столкнулись с кризисом стоимости жизни, в результате которого продукты питания и другие предметы первой необходимости и услуги стали недоступными.

Обновленная Cистема достаточности капитала является последней из нескольких инициатив АБР по увеличению своего кредитного потенциала. В мае АБР учредил Инновационный механизм финансирования борьбы с изменением климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе (IF-CAP), который позволяет донорам гарантировать части существующего портфеля суверенных кредитов на балансе АБР, тем самым высвобождая капитал для новых климатических проектов. АБР также заключил соглашения об обмене суверенными рисками с другими МБР для снижения рисков концентрации портфеля и возглавляет участие МБР в Международном финансовом механизме для образования.

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в регионе. ///АБР, 29 сентября 2023 г.