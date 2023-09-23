Совместные программы, Национальный климатический фонд и достижения агентств ООН в Туркменистане – из выступления Постоянного Координатора ООН в Туркменистане Дмитрия Шлапаченко на конференции в ИМО МИД

«Туркменистан выступал инициатором и продолжает активно продвигать целый ряд резолюций и инициатив ООН в таких областях, как мир и безопасность, превентивная дипломатия, устойчивый транспорт и связанность, международное сотрудничество, устойчивая энергетика, здравоохранение, борьба с изменением климата и его последствиями, права человека и гендерное равенство, молодежь и спорт, и т.д. Еще раз хочу заверить наших партнеров в Правительстве, что ООН поддерживала все вышеназванные инициативы и будет поддерживать впредь, – заявил Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор ООН в Туркменистане на международной конференции «Независимость Туркменистана: опыт и перспективы развития международного сотрудничества», состоявшейся в Ашхабаде 22 сентября 2023 г.

В своем выступлении Шлапаченко указал на активную совместную работу, которая ведется с Туркменистаном в рамках Рамочной программы сотрудничества с ООН на 2021-2025 годы.

«Многие совместные результаты позволяют нам гордиться на международном уровне», – констатировал поспред.

Вот лишь некоторые достижения агентств:

УВКБ ООН – Туркменистан является одной из немногих стран в мире, которая находится на верном пути к достижению цели кампании #IBelong по искоренению безгражданства в 2024 году.

МОМ – с участием ООН Туркменистан разработал и реализовал два Национальных плана действий по противодействию торговле людьми (ПТЛ), и поддерживает разработку нового плана с фокусом на женщинах и девушках в уязвимой ситуации. Оказана комплексная поддержка более 420 афганским мигрантам, проживающим в Туркменистане.

ЮНФПА – Свежим масштабным совместным достижением является проведение Сплошной переписи населения и жилищного фонда в 2022 году. Ожидается, что в скором времени Правительство предоставит дезагрегированные данные переписи.

«ООН готова оказать дальнейшую экспертную поддержку для анализа, для реализации национальных приоритетов, совершенствования стратегического планирования, формирование политики на основе фактических данных. А также мониторинга ЦУР в соответствии с совместным Планом действий по совершенствованию данных ЦУР», – подчеркнул Шлапаченко.

ЮНЕСКО – В рамках Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия к настоящему времени на территории Туркменистана обнаружено и зарегистрировано более 1000 памятников истории и культуры. В рамках Конвенции в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были внесены: Государственный историко-культурный парк «Древний Мерв», историко-культурный парк «Куня-Ургенч», историко-культурный парк «Парфянские крепости Нисы». Туркменистан продолжает активное взаимодействие с ЮНЕСКО, в частности по обогащению Списка Всемирного наследия.

Пакет из 10 предложений для совместных программ ООН

По словам Шлапаченко, по результатам заседания страновой команды ООН в июне Правительству Туркменистана был направлен пакет из 10 предложений для совместных программ ООН. Предложения полностью соответствуют трансформационным областям для инвестиций в ЦУР, озвученным на этой неделе в рамках Саммита ЦУР.

В этой связи Постоянный Координатор высказал признательность Президенту Туркменистана, который на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке озвучил ряд направлений, предложенных для реализации в виде совместных программ ООН, включая создание Регионального центра технологий изменения климата в Центральной Азии в Ашхабаде, Дорожную карту по выбросам метана, инициативы по Молодежи, Миру и безопасности, Продовольственной безопасности и другие.

«Хочу подтвердить готовность Страновой Команды ООН продолжать работу с профильными министерствами над подготовкой программных предложений для финансирования», – добавил глава представительства ООН.

Идея о Национальном фонде чистого климата

В своем выступлении Дмитрий Шлапаченко озвучил идею создания Национального фонда чистого климата, что также предусмотрено Национальной стратегией Туркменистана об изменении климата.

«Учитывая стабильное движение Туркменистана к получению статуса «страны с высоким уровнем дохода», бюджетные ресурсы будут оставаться основным источником финансирования ЦУР», – сказал он.

Шлапаченко выразил готовность поддержать создание странового многопартнерского фонда ЦУР. По его мнению, пилотирование фонда целесообразно в области совместных программ в области изменения климата.

«Создание фонда будет содействовать глобальной осведомленности о приоритетах страны, позволит привлечь дополнительные средства доноров и частного сектора, а также развивать инновационные источники финансирования, такие как зеленые облигации», – уверен постоянный координатор ООН.

Впереди Саммит Будущего

Завершая выступление, Дмитрий Шлапаченко напомнил, что в 2024 году мировое сообщество ожидает Саммит Будущего, который будет основываться на результатах прошедшего Саммита ЦУР и также направлен на ускорение реализации Повестки дня на период до 2030 года.

В связи с этим он выразил уверенность, что Туркменистан и ООН, вместе определяя приоритеты совместной работы в рамках Повестки 2030, смогут лучше сфокусироваться на благосостоянии наиболее уязвимых групп населения, повысить эффективность сотрудничества в достижении ЦУР следуя принципу никого не оставить позади. ///nCa, 23 сентября 2023 г.

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