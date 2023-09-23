Конференция в Институте Международных Отношения МИД Туркменистана осветила ключевые достижения страны на внешнеполитическом треке

22 сентября 2023 года в Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась международная конференция «Независимость Туркменистана: опыт и перспективы развития международного сотрудничества», посвящённая празднованию 32-й годовщины Независимости Туркменистана.

В мероприятии приняли участие руководители и представители Халк Маслахаты Туркменистана, Меджлиса Туркменистана, члены Кабинета Министров Туркменистана, руководители и сотрудники министерств и ведомств, главы и представители дипломатических миссий иностранных государств и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, профессорско-преподавательский состав и студенты высших учебных заведений Туркменистана, представители аккредитованных и национальных СМИ.

В ходе конференции, модератором которой был вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов, ключевыми спикерами выступили:

Председатель Меджлиса Дуньягозель Гулманова

Вице-премьер (здравоохранение, наука, образование, спорт) Нурмухаммед Аманнепесов

Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко

Постоянный представитель ПРООН Нарине Саакян

Специальный представитель Генерального Секретаря ООН по Центральной Азии, глава РЦПДЦА Каха Имнадзе

Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон МакГрегор

Президент Академии Наук Туркменистана Аллаберды Аширов

Постоянный представитель ВОЗ в Туркменистане, Егор Зайцев

Ректор Университет Гуманитарных Наук и Развития Туркменистана Эсен Айдогдыев

Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Мохаммад Файязи

Татьяна Молчан, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН (видеопослание).

Гви-Йоп Сон, региональный директор Отделения ООН по координации развития для Европы и Центральной Азии (видеопослание)

Открывая конференцию, министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов, отметил, что Туркменистан уверенно идёт по пути масштабных преобразований во всех сферах, успешно решая поставленную Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты и Президентом Туркменистана задачу по выдвижению страны в разряд современных развитых государств мира. При этом, было подчёркнуто, что важнейшим условием этого явился курс на международное сотрудничество Туркменистана, открытость миру, готовность к партнёрству по всем направлениям.

В ходе форума прозвучала информация о значимых инициативах Туркменистана, призванных внести вклад в достижение мировым сообществом целей устойчивого развития.

«Туркменистан выступал инициатором и продолжает активно продвигать целый ряд резолюций и инициатив ООН в таких областях, как мир и безопасность, превентивная дипломатия, устойчивый транспорт и связанность, международное сотрудничество, устойчивая энергетика, здравоохранение, борьба с изменением климата и его последствиями, права человека и гендерное равенство, молодежь и спорт, и т.д. Еще раз хочу заверить наших партнеров в Правительстве, что ООН поддерживала все вышеназванные инициативы и будет поддерживать впредь», – отметил Постоянный Представитель ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко.

О динамично развивающемся партнерстве Туркменистана с ПРООН рассказала постоянный представитель данного агентства ООН Нарине Саакян. «За годы независимости ПРООН совместно с партнёрами осуществила сотни проектов в широком спектре тематических областей, направленных на расширение возможностей людей для создания более устойчивого и справедливого будущего, с сохранением баланса между людьми и окружающей средой», – сказала она.

В ходе конференции подчеркивалось, что новаторские внешнеполитические инициативы главы Туркменистана, нацеленные на решение актуальных вопросов глобальной и региональной повестки, получают широкое международное признание и поддержку.

Глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Каха Имнадзе, в частности, упомянул непростую геополитическую ситуацию в Центральной Азии и подчеркнул: «Туркменистан последовательно претворяет в жизнь политику добрососедства, опираясь на важное соблюдение национальных интересов, уважение суверенитета и независимости других стран. Такое сочетание позволяет странам региона объединять усилия в деле адекватного противостояния угрозам и вызовам современного мира. И в этом смысле нельзя не отметить ту важную роль, которую нейтральный Туркменистан играет в развитии положительной региональной динамики и создании условий для углубления сотрудничества с соседями по региону и с соседним Афганистаном».

Выступивший на туркменском языке глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон МакГрегор, высоко оценил плодотворное сотрудничество, сложившиеся за десятилетия независимости между данной организацией и Туркменистаном, и важным событием в истории взаимодействия стало открытие в этом году в столице нового здания Центра. Как отметил глава МИД Туркменистана, комментируя выступление МакГрегора, за 24 года систематического сотрудничества Туркменистан и ОБСЕ (центр был открыт в 1999 году) было реализовано 495 проектов, а планом сотрудничества на 2023 год предусмотрена реализация 41 проекта.

Спикеры конференции отметили, что за годы независимости Туркменистан добился значительных успехов в различных областях, включая внешнюю политику, экономику и социальную сферу. В стране реализуются масштабные реформы и преобразования, которые направлены на повышение благосостояния населения и укрепление международного авторитета страны.

Накопленный богатый опыт по решению ряда задач, нацеленные на достижение благосостояния населения, был признан и на международном уровне. Так, к примеру, в сфере здравоохранения, охраны детства и материнства, в стране один из самых высоких в регионе и мире показателей охвата иммунизацией. Страна имеет статус свободной от кори, краснухи, полиомиелита. Как напомнил в своем выступлении глава представительва ЮНИСЕФ Мохаммад Файязи, Туркменистан был избран в члены Исполнительного совета ЮНИСЕФ на период 2024-2026 годы.

В направлении здравоохранения, Постоянный представитель ВОЗ в Туркменистане Егор Зайцев осветил «суперприоритеты» диалога и практического взаимодействия между Туркменистаном и ВОЗ. Сюда относятся цифровизация системы здравоохранения, развитие опыта Туркменистана в области НИЗ, содействие Туркменистана в получении статуса страны свободной от табака к 2025 году, повышение потенциала в исследовании генома вирусов, продвижение концепции единого здоровья, развитие дипломатии в области здравоохранения.

Участники конференции в своих выступлениях особо акцентировали внимание на важности и своевременности международных инициатив и предложений Президента Туркменистана, которые были озвучены с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 19 сентября этого года.

Особо отмечена эффективность избранного независимым Туркменистаном пути позитивного нейтралитета, основанного на принципах мира, дружбы, равноправного и взаимовыгодного партнёрства.

В целом подчеркивалось, что Туркменистан сегодня целенаправленно укрепляет свою роль на мировой арене и занимает принципиальную позицию по соблюдению национальных интересов в системе международных координат. Принимая активное участие в глобальных политико-дипломатических, экономических, культурно-гуманитарных и иных процессах, всё больше раскрывает свои потенциальные возможности в деле достижения целей устойчивого развития.

В рамках международной конференции «Независимость Туркменистана: опыт и перспективы развития международного сотрудничества» была организована выставка, посвящённая достижениям и успехам Туркменистана за годы независимости. ///nCa, 23 сентября 2023 г.

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