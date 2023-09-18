Туркменистан и Афганистан обсуждают реализацию регионального энергетического проекта ТАП

18 сентября Мырат Артыков начальник Управления международных электроэнергетических проектов по направлению Туркменистан-Афганистан-Пакистан Министерства энергетики Туркменистана встретился с исполняющим обязанности министра энергетики и водных ресурсов Афганистана Мулла Абдул Латиф Мансуром.

Как сообщает министерство энергетики и водных ресурсов Афганистана, стороны обсудили вопросы реализации проекта электропередачи ТАП и проект модернизации подстанции Нур уль-Джихад, реализуемый в Герате.

Мулла Абдул Латиф Мансур подчеркнул необходимость проведения трёхсторонней встречи в формате Туркменистан-Афганистан-Пакистан с целью скорейшей реализации транснационального проекта передачи электроэнергии.

В свою очередь, Артыков также поддержал предложение о проведении трехсторонней встречи по региональному проекту ТАП.

Он также заверил главу Министерства водных ресурсов и энергетики, что Туркменистан продолжит сотрудничество с Афганистаном.

Говоря о реализации совместных проектов, Артыков сообщил, что работы по строительству подстанции “Нур-уль-Джихад” и линии электропередачи 110 кВ в провинции Герат будут завершены к следующей зиме.

Ранее в августе корпорация «Туркменэнерго» и Афганская энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) провели техническую встречу по проекту расширения электроснабжения подстанции Нур уль-Джихад, по итогам которой было достигнуто условное соглашение по различным аспектам проекта.

В начале сентября DABS официально приступила к работам по модернизации данной подстанции с целью увеличения мощности поставок электроэнергии из Туркменистана. ///nCa, 18 сентября 2023 г.

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