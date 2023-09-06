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Афганистан приступает к модернизации инфраструктуры для увеличения импорта электроэнергии из Туркменистана

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Афганская энергетическая компания “Da Afghanistan Breshan Sherkat” официально приступила к работам по модернизации подстанции Нур уль-Джихад в Герате с целью увеличения мощности поставок электроэнергии из Туркменистана, сообщает Ariana News.

Проект осуществляется министерством энергетики и водных ресурсов Афганистана в сотрудничестве с правительством Туркменистана.

Официальные лица заявили, что стоимость проекта составляет 3,5 миллиона долларов и финансируется афганской стороной.

После завершения работа мощность передачи электроэнергии на подстанции увеличится с 70 до 110 мегаватт. Новый вольтодобавочный трансформатор, который будет установлен в Нур уль-Джихаде, поможет с решением проблемы дефицита электроэнергии в провинции.

По словам туркменских официальных лиц, завершение проекта займет шесть месяцев.

«Этот проект обойдется более чем в три миллиона долларов, но помимо вопроса о цене и денежной стоимости этого проекта, мы пытаемся гарантировать качественное выполнение работ и то, что подстанция будет завершена и введена в эксплуатацию в указанные сроки», – передает источник слова представителя министерства энергетики Туркменистана.

В настоящее время Герат получает электроэнергию из Ирана и Туркменистана.

Ранее в августе корпорация «Туркменэнерго» и Da Afghanistan Breshna Sherkat провели техническую встречу по проекта расширения электроснабжения подстанции Нур уль-Джихад, по итогам которой было достигнуто условное соглашение по различным аспектам проекта. ///nCa, 6 сентября 2023 г. [источник фото – Ariana News]

 

 

#DABS, #Нур_уль-Джихад, #Афганистан, #Туркменистан, #электроэнергия, #Герат

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