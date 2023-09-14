В Душанбе состоялся второй форум ректоров вузов стран Центральной Азии

Второй форум ректоров высших профессиональных учебных заведений государств Центральной Азии состоялся 13 сентября в Душанбе в рамках Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

В работе форума приняли участие представители 70 высших учебных заведений Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

Туркменскую делегацию возглавила министр образования Гурбангуль Атаева.

Как сообщает НИАТ «Ховар», в рамках форума подписано 40 новых документов о сотрудничестве между высшими учебными заведениями стран Центральной Азии. ///Министерство образования Туркменистана

Фоторепортаж агентства “Ховар” с форума: