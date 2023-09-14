News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » В Душанбе состоялся второй форум ректоров вузов стран Центральной Азии

В Душанбе состоялся второй форум ректоров вузов стран Центральной Азии

By

Второй форум ректоров высших профессиональных учебных заведений государств Центральной Азии состоялся 13 сентября в Душанбе в рамках Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

В работе форума приняли участие представители 70 высших учебных заведений Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

Туркменскую делегацию возглавила министр образования Гурбангуль Атаева.

Как сообщает НИАТ «Ховар», в рамках форума подписано 40 новых документов о сотрудничестве между высшими учебными заведениями стран Центральной Азии. ///Министерство образования Туркменистана

Фоторепортаж агентства “Ховар” с форума:

 

Related posts:

  1. Улучшение гуманитарных связей между странами Центральной Азии – в фокусе сентябрьских встреч в Душанбе
  2. В Душанбе впервые состоится встреча министров транспорта стран Центральной Азии
  3. Консультативная встреча глав государств Центральной Азии планирует принять в Душанбе пакет документов
  4. Министерства здравоохранения стран Центральной Азии объединяют cвои силы на заседании высокого уровня в Душанбе
  5. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Душанбе с рабочим визитом
  6. Министры транспорта государств Центральной Азии приняли по итогам встречи в Душанбе Совместное коммюнике – Одобрен проект Соглашения “Об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии”
  7. МИДы стран Центральной Азии обсудили подготовку к Консультативной встрече глав государств
  8. В Астане состоялся Первый саммит стран Центральной Азии и России
  9. Страны Центральной Азии создадут единое пространство в сфере высшего образования
  10. В Казахстане проходит Межпарламентский форум государств Центральной Азии
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan